因應代理教師荒 新北開課培訓並登錄人力資源庫
新北市教育局長張明文今天針對議員質詢代理老師荒的問題表示，新北帶頭成立工作坊，培訓沒有教師證的代理老師，登錄人力資源庫，來讓對教育有興趣的在地人才成為儲備師資。
新北市議會市政總質詢，國民黨議員黃桂蘭表示，代理老師荒，不止是新北市的問題，而是全國問題，甚至有學校開學了仍找不到老師。她建議市府開專業課程，培訓代課老師並於未來優先錄取。
張明文表示，新北每年編列代理老師薪資費用達新台幣6.5億元，領先各縣市，帶頭開班培訓及儲備代理老師，藉由成立工作坊，輔導沒有教師證的代課老師，讓他們未來有機會能修教育學程，以及登錄人力資源庫，藉由完整的支持系統，讓對教育有興趣的在地人才，能成為新北的儲備師資。
教育局表示，全市現有代理教師3627人，占教師總數約15.9%，其中未具教師證者2102人，就占總數約57.9%。特別和國立台灣師範大學合作開設「未具教師證教師培力工作坊」，強化教學方法、班級經營與教育倫理，首期已有近50人參訓，後續將擴大招訓以補充理科及偏鄉師資。登錄代理代課教師人力資源庫者，將提供各校聘任時參考。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言