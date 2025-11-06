國際學生創意設計大賽獲獎名單出爐 北藝大生數位動畫拿大獎
2025台灣國際學生創意設計大賽76件獲獎名單今天揭曉，台北藝術大學學生洪菀妤創作的數位動畫「化（Essence）」，在1.6萬餘件參賽作品中脫穎而出，獲得年度大獎。
教育部今天發布新聞稿指出，今年度設計大賽總獎金近新台幣400萬元，包含年度大獎1名，以及5大類組金、銀、銅獎共15名、佳作共30名；另有財團法人看見台灣基金會贊助的「國際設計組織特別獎」21名，以及財團法人電路板環境公益基金會贊助的「環境永續獎」3名、「特別地區獎」6名。
年度大獎由北藝大學生洪菀妤的作品「化（Essence）」獲得，她以精湛的數位動畫表現手法，展現「草化羽、葉化身」露水、草葉等天地萬物聚合為一獸，整合簡約的自然元素和傳統樂音，獲評審一致青睞。
嶺東科技大學學生林侑蓁、劉琬君、賴詠其、何宜靜、賴卉婕、陳若瑄的作品「青吱調（CICADA'STUNE）」，獲得視覺設計金獎。他們收集各種蟬鳴，透過音訊裝置與資訊小卡，將聽覺與視覺整合在一起，讓大眾感受台灣蟬之美。
教育部預計於12月9日舉辦頒獎典禮，獲獎作品將於12月9日到14日在台灣科技大學台科藝廊展出，相關資訊可參考台灣國際學生創意設計大賽官方網站。
