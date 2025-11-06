中國稱故宮文物終會回歸 蕭宗煌：登記為「中華民國財產」
故宮博物院長蕭宗煌上午前往立法院教育及文化委員會報告業務概況並備質詢。面對立委質詢指中國自稱中華文化正統，媒體甚至報導故宮文物最終會回歸一事。蕭宗煌表示故宮文物是中華民國執政時到台灣，登記為「中華民國財產」，也堅信博物館只要做好文物管理、展覽及教育推廣研究工作，是我們現在最重要的任務。
對於法國羅浮宮竊賊七分鐘盜走八件珍貴珠寶，立委關切故宮安全防護是否足夠因應，故宮與南院最近的派出所多遠、報警幾分鐘可到，是否有定期安全演練等問題。蕭宗煌表示故宮與南院距派出所約6、700公尺，報警約5 、6分鐘可到，並強調故宮文物到台灣後「零失竊」，南、北院設24小時監控與定期安全演練，配置不斷電系統，確保安全無虞。
