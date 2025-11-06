台北故宮文物「北返」大陸？ 蕭宗煌：屬中華民國財產「殆無疑義」

故宮百年，兩岸各自表述。故宮院長蕭宗煌今赴立院業務報告，立委伍麗華質詢時指出，北京故宮在百年活動中，頻頻出現「台北故宮文物終將回歸祖國」的論述，加上大陸3月修訂文物保護法加入「追討流失境外文物」，是否擔心對岸以此追討故宮文物。對此，蕭宗煌說，故宮文物是在中華民國合法政權的執政時代來到台灣，並登記為中華民國的財產，「殆無疑義」。

伍麗華表示，北京故宮百年活動中，有民眾向記者表達「台灣的故宮文物最終會回歸祖國」，甚至有展覽的主題區寫著「遷台北返」。此外，大陸去年11月修訂、今年3月正式實施的《中華人民共和國文物保護法》，明訂流失文物追索和國際間文物返還合作制度。她問蕭宗煌的看法。

「兩岸各自表述」。蕭宗煌表示，不管是在政治上或是在國際場合，一直都是這樣。故宮文物雖然源自北京紫禁城，但是在中華民國合法政權的執政時代來到台灣，登記為中華民國的財產，「這個是殆無疑義」。那時候中華人民共和國還沒有成立，沒有辦法說來台灣的這些故宮文物是他們的。而故宮文物來台75年，已和台灣這片土地發生很多連結，是台灣文化滋養的一部分。

蕭宗煌表示，博物館最重要的任務就是文物管理、服務展覽與教育推廣研究，「北京故宮的講法，我們就是聽聽就好。」

商品推薦