影／善化警分局自造交通安全小園地 幼兒遵守號誌歡樂騎

台南市善化警分局認為培養幼兒正確交通安全觀念非常重要、自建「交通安全小園地」，今天舉辦「交通安全小園地」體驗活動，邀請市立知恩幼兒園56名大班幼兒參加，由分局、市府交通局人員帶領展開寓教於樂的交通安全探索之旅。

現場有模擬實境道路，重現紅綠燈、標線、斑馬線等交通設施，讓孩子們在安全環境體驗駕駛情境。課程則包含「人本交通繪本說故事」、「滑步車體驗」及「警用小車駕駛」等單元，透過故事引導與實地操作，讓幼童從遊戲中輕鬆自然學會禮讓行人與遵守號誌的重要性，建立基礎交通安全觀念。

分局秘書室主任楊宗浩表示，活動結合市府交通局「交通特派員」計畫，邀請交通局人員與小朋友一起在分局自建的「交通安全小園地」舉行。

他說，除了交通安全教育，還融入「反詐騙」與「反毒」宣導課程，員警以活潑生動的互動問答方式，結合偽裝毒品如「毒糖果」的展示，幫助幼童了解生活中可能遇到的危險情境，學習如何辨識、拒絕並遠離可疑誘惑，培養正確的是非觀與自我保護意識，從小扎根法治教育觀念。

分局長劉柏陞表示，交通安全與法治教育應從幼兒階段扎根。實境體驗與寓教於樂方式，能讓孩子將安全觀念自然融入生活。未來將利用自家場地，與市府及各校合作，推動多元交通與法治教育活動。

