林俊憲提營養午餐免費！讓孩子讀冊、吃飯、喝牛奶免錢

爭取民進黨台南市長初選提名的立委林俊憲今天召開記者會，提出國中小營養午餐全面免費、「班班有牛奶」升級「二果二乳」。他表示，「讓孩子讀冊免錢、吃飯免錢、喝牛奶免錢」，希望讓每個孩子都能在學校吃得飽、學得好、未來更有競爭力，打造教育福利最完整的台南。

林俊憲指出，目前台南市6至15歲學生約13.3萬人，雖已全面免學雜費，但家長每月仍需負擔750至950元午餐費，一學期支出逾4000元，對許多家庭而言仍是負擔。「推動午餐全面免費，不僅能減輕家長壓力，更讓孩子健康成長、均衡飲食。」

他強調，台南擁有全國比例最高、達94%的中央廚房供餐體系，能有效控制成本，具備實施的條件，「要讓學校不只是學習的地方，更是照顧孩子的第二個家」，確保每位學生都能在校園裡吃得營養又安心。

林俊憲也提出，台南自賴清德市長時期推動「周周喝牛奶」，在黃偉哲市長任內升級為「二果一乳」，成為六都唯一每周提供兩次水果、一份牛奶的城市。林俊憲指出因為受財劃法影響，補助取消後，許多孩子少了一瓶牛奶，他主張全面升級為「二果二乳」，讓孩子能「周周補鈣不間斷」。

而且台南是酪農重鎮，柳營是全台四大酪農區之一，推動這項政策不僅守護孩子健康，也更能支持本地農業，是兼顧孩子成長需求、農業永續的多贏政策林俊憲強調這是團隊長期傾聽家長與教師心聲、匯聚民意的成果。

