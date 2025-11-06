快訊

獨／輝達落腳北士科 吳東亮：呼籲北市府補償金延續MOU精神轉做公益捐贈

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

罐頭開封吃不完直接冰冰箱？專家揭常見錯誤保存法！開罐前還有一事必做

聽新聞
0:00 / 0:00

林俊憲提營養午餐免費！讓孩子讀冊、吃飯、喝牛奶免錢

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
爭取民進黨台南市長初選提名，立委林俊憲今天召開記者會，主張國中小營養午餐全面免費、「班班有牛奶」升級「二果二乳」。圖／林俊憲提供
爭取民進黨台南市長初選提名，立委林俊憲今天召開記者會，主張國中小營養午餐全面免費、「班班有牛奶」升級「二果二乳」。圖／林俊憲提供

爭取民進黨台南市長初選提名的立委林俊憲今天召開記者會，提出國中小營養午餐全面免費、「班班有牛奶」升級「二果二乳」。他表示，「讓孩子讀冊免錢、吃飯免錢、喝牛奶免錢」，希望讓每個孩子都能在學校吃得飽、學得好、未來更有競爭力，打造教育福利最完整的台南。

林俊憲指出，目前台南市6至15歲學生約13.3萬人，雖已全面免學雜費，但家長每月仍需負擔750至950元午餐費，一學期支出逾4000元，對許多家庭而言仍是負擔。「推動午餐全面免費，不僅能減輕家長壓力，更讓孩子健康成長、均衡飲食。」

他強調，台南擁有全國比例最高、達94%的中央廚房供餐體系，能有效控制成本，具備實施的條件，「要讓學校不只是學習的地方，更是照顧孩子的第二個家」，確保每位學生都能在校園裡吃得營養又安心。

林俊憲也提出，台南自賴清德市長時期推動「周周喝牛奶」，在黃偉哲市長任內升級為「二果一乳」，成為六都唯一每周提供兩次水果、一份牛奶的城市。林俊憲指出因為受財劃法影響，補助取消後，許多孩子少了一瓶牛奶，他主張全面升級為「二果二乳」，讓孩子能「周周補鈣不間斷」。

而且台南是酪農重鎮，柳營是全台四大酪農區之一，推動這項政策不僅守護孩子健康，也更能支持本地農業，是兼顧孩子成長需求、農業永續的多贏政策林俊憲強調這是團隊長期傾聽家長與教師心聲、匯聚民意的成果。

林俊憲 牛奶

延伸閱讀

民進黨台南市長初選受矚目 陳亭妃挺體育人才、林俊憲助阻詐

新聞幕後／台肥董座之戰 小英女孩為何力挫賴清德愛將？

台南民調／謝龍介、林俊憲「纏麻花」 看不到陳亭妃車尾燈

陳亭妃、林俊憲廝殺 謝龍介或陳以信能捍動台南綠營執政？

相關新聞

高雄林園幼兒園虐童逼青蛙跳、下跪 教育局證實：3家全解約、8人停職

高雄林園爆發幼兒園兒虐事件，議員邱于軒今日在議會追蹤後續情況，教育局證實已有8名幼保員停職調查、3間同一機構經營的非營利...

台北故宮文物「北返」大陸？ 蕭宗煌：屬中華民國財產「殆無疑義」

故宮百年，兩岸各自表述。故宮院長蕭宗煌今赴立院業務報告，立委伍麗華質詢時指出，北京故宮在百年活動中，頻頻出現「台北故宮文...

羅浮宮世紀劫案轟動全球！故宮院長：南北院17日防災防竊大型演練

羅浮宮世紀劫案全球矚目，故宮院長蕭宗煌今赴立院業務報告，多名立委質詢故宮的文物安保問題。蕭宗煌透露，故宮列入「國土安全」...

中國稱故宮文物終會回歸 蕭宗煌：登記為「中華民國財產」

故宮博物院長蕭宗煌上午前往立法院教育及文化委員會報告業務概況並備質詢。面對立委質詢指中國自稱中華文化正統，媒體甚至報導故...

從品質保證到價值共創：高教評鑑中心廿週年之回顧與展望

高教評鑑中心自2005年成立至今，臺灣的高等教育環境歷經了許多變化，本會評鑑雙月刊作為一個評鑑知識分享與交流的平台，亦緊扣著臺灣高教發展的脈動。本文透過重溫雙月刊歷年具代表意義且有影響力的文章，帶領大家回顧高教評鑑中心之發展，並對照相關高教政策及社會背景，見證高教評鑑中心如何從建立評鑑制度、執行大學評鑑，到成為與大學對話，共創品保價值的夥伴，企盼能對未來高教品保提出更宏觀的觀念與前瞻性的作為。

評鑑催化大學治理創新與永續發展

近年來，高等教育面臨全球化、少子女化、社會快速變遷與技術變革等多重挑戰，如何透過有效治理與品質保證機制，引導大學回應時代需求、實踐公共價值，已成為大學永續發展的核心課題。本文說明國立東華大學（簡稱東華）在評鑑歷程中，如何以評鑑作為校務治理的策略支點，將其轉化為推動變革、整合資源與形塑組織文化的重要力量，進而實現一所具使命感、韌性與公共責信的大學。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。