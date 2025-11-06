故宮國寶靠四隻警犬守護？立委籲借鏡羅浮宮加強安防

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
羅浮宮世紀劫案全球矚目，故宮的文物安保問題也深受關切。圖為故宮，聯合報系資料照

立法院教文委員會6日進行故宮業務報告，立委葛如鈞關切故宮在文物安全維護上的實質作為，並進一步質詢故宮院長蕭宗煌，該場館長期在人力編制、策展專業化以及在吸引民眾與外籍旅客方面，需要改善的地方。

葛如鈞提到，巴黎羅浮宮10月發生嚴重竊案，短短7分鐘內就有八件展品失竊，台灣作為亞洲文化重鎮，更應防患未然。羅浮宮失竊案翌日，故宮即對外宣稱「來台75年零失竊」，還有媒體報導指出故宮靠四隻警犬夜間輪班守護國寶。

葛如鈞質疑，故宮安全預算超過1億元，卻對外強調靠四隻警犬守護文物，為了加強保護，難道要擴編成40隻？

蕭宗煌解釋，絕非如此，故宮實際上有「三層防護機制」，包括：外圍巡邏有編制警察與保全負責，館內也設有嚴格的人員管制與無死角的監控系統，警犬僅為強化特定區域的危險物嗅查輔助力量之一。

葛如鈞提醒，故宮應加強對外說明，避免「銅牆鐵壁只剩四條狗」的錯誤印象流傳，損及故宮專業形象與社會信任。

根據故宮編列，2025年度北院與南院合計近億元的安管費用，2026年度更突破1億。葛如鈞詢問，如此龐大資源究竟落實在哪裡？而羅浮宮失竊案後，故宮聲稱將進行入侵模擬演練，是否納入軍警協助機制、是否干擾展覽運作、何時啟動並完成安全升級工作？

針對故宮百年院慶活動，葛如鈞引用交通部觀光署統計指出，2025年上半年，故宮在台北市十大熱門景點中僅排名第十，參訪人數未達百萬，遠遠落後於西門町、台北101、松山與華山等文創園區。他強調，作為國家最高層級的博物館，這樣的表現應引起高度警覺。

對於外籍參觀人數不如預期，蕭宗煌認為是因整體外籍旅客入境人數下滑。對此，葛如鈞直言，如今早已走出COVID疫情，院方不能再以此作為推託理由；他強調，百年院慶原應是提升故宮能見度、吸引國內外觀眾的黃金契機，若無法趁勢擴大文化影響力，將是一次重大的機會流失。

葛如鈞認為，更令人擔憂的是，故宮在展覽專業上的人力安排明顯不足。故宮現階段沒有專職策展人，故宮研究人員每人每年最多要承擔多達六檔策展工作，還需同時處理研究、接待、庶務等多項業務，形同「一人多工」，不僅難以專注策展，也顯示制度對文化專業的漠視與耗損。

葛如鈞表示，策展人就像導演，要負責拍電影，如果還要身兼燈光、攝影、收音、場記、甚至訂便當等諸多雜務，就沒辦法專心拍出一部好電影。他要求，在員額未補足前，針對現有53位負責策展的研究人員進行業務調整，降低行政負擔，讓專業人員能「心無旁鶩」策展，提升展覽品質。

葛如鈞也要求蕭宗煌正視故宮人力資源嚴重失衡的問題，承諾一個月內提出人力盤點報告，並積極向行政院爭取增編策展、修復等專業職位。

葛如鈞強調，走過百年歷程，民眾對亞洲文化瑰寶之一的故宮，未來發展有更高期待，無論在安全機制、觀眾經營、展覽內容與文化專業的尊重上，不能再做剛好及格的事，期待故宮從生日101年開始，走向改革的新起點。

