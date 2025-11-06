快訊

羅浮宮世紀劫案轟動全球！故宮院長：南北院17日防災防竊大型演練

聯合報／ 記者陳宛茜／即時報導
羅浮宮世紀劫案全球矚目，故宮的文物安保問題也深受關切。圖為故宮。本報資料照片
羅浮宮世紀劫案全球矚目，故宮的文物安保問題也深受關切。圖為故宮。本報資料照片

羅浮宮世紀劫案全球矚目，故宮院長蕭宗煌今赴立院業務報告，多名立委質詢故宮的文物安保問題。蕭宗煌透露，故宮列入「國土安全」的一環，依行政院國土安全辦公室的要求對於文物進行安全維護，11月17日故宮南北院便會做一個防災防竊的大型演練。故宮副院長黃永泰則透露，今天下午故宮北院便會進行一場演練，警察單位也會參加演練。

立委洪孟楷詢問，故宮是否曾去了解羅浮宮的安全設備出了什麼漏洞？蕭宗煌說，有私下了解羅浮宮的安全問題，但不便透露。

蕭宗煌在報告中表示，故宮規畫將文物庫房導入QR Code、RFID等科技。南部院區已啟用，另北院漆器庫房、南院庫房及管制區已設置RFID感應門，透過掃描登錄文物出入櫃情形，掌握文物最新狀態及完善提調管理，自動記錄核對文物提調單，確保文物安全及移動管理。

故宮今年啟用第二展覽館、行政大樓、新圖書館等，蕭宗煌表示，這批新的空間增設CCTV 監視器、門禁設備、盜警偵測器、設備訊號，透過門禁終端網路交換機、門禁核心網路交換機與光纖骨幹線路，與中央控制中心「安防平台」予以整合。

此外，故宮也善用數位化監控與智慧安全管理。文物庫房管制區設置觸控式平板電腦，顯示人員進出刷卡紀錄，以確認進出文物庫房人員是否符合管制程序。北部院區則導入智慧化人臉識別登記作業，含納既有監視設備中央管理系統及門禁安防平台，在異常狀況如停電或其他災害發生時，發揮即時因應機制，確保中央監控效能不中斷。

故宮 文物 蕭宗煌

羅浮宮世紀劫案轟動全球！故宮院長：南北院17日防災防竊大型演練

羅浮宮世紀劫案全球矚目，故宮院長蕭宗煌今赴立院業務報告，多名立委質詢故宮的文物安保問題。蕭宗煌透露，故宮列入「國土安全」...

