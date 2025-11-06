快訊

樹林柑園工廠大火 鄰近國小師生500人疏散…決定下午停課了

別以為「二代健保補充保費」跟你無關！從案例看上班族、存ETF、房東影響有多大

國民黨新人事 柱系班師回朝、郝龍斌美女智囊掌國際部

青年以行動喚起歷史記憶 重回橋頭興糖村、二林蔗農事件

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
二林高中學生導覽員講解由台灣民報轉譯的漫畫內容。圖／青年署提供
二林高中學生導覽員講解由台灣民報轉譯的漫畫內容。圖／青年署提供

為鼓勵青年走入地方、關懷社區，教育部青年發展署推動「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」，陪伴青年以行動回應地方議題。今年共獎勵50組行動團隊，其中來自彰化二林與高雄橋頭的兩組青年以創意手法喚起歷史記憶，讓過去被塵封的故事再次被看見。

「蔗青文化工作室」 由彰化二林高中畢業校友組成，行動場域涵蓋彰化西南四鄉鎮。團隊以1925年發生於二林的「蔗農事件」做為主軸，期盼在事件百年之際回顧這段歷史，更透過田野調查、Podcast「蔗ê代誌」、歷史地景走讀、「文協電影隊」社區放映、台灣民報漫畫轉譯及教師教案設計等多元形式，讓地方歷史有機會再次被閱讀與傳承，也讓大家重新認識曾在此生活與行動過的人們。

「吾所視事」團隊也是以糖業文化為起點，將高雄橋頭「興糖村」作為行動基地，從青年視角探索百年製糖聚落的生活樣貌，並以「橋頭敲敲門」田野調查訪問居民，蒐集聲音與影像素材，進而創作桌遊「再見興糖村：尋找消失的村落」，以遊戲、教育方式傳遞地方記憶。同時辦理「興糖村的日與夜」地方展覽，結合藝術與互動體驗，邀請村民與青年共同參與，展現興糖村過去與現在交織的文化風景。

114年青年社區參與行動2.0 Changemaker暨青聚點計畫成果展11月29至30日在台北松山文創園區2、3號倉庫登場。今年以「青年居久屋」為主題，匯聚超過百組青年行動團隊，每個展攤都是青年在地實踐的縮影，青年將以行動回應社會議題，呈現串連地方能量的努力與成果。

青年 團隊 彰化

延伸閱讀

禁宰期改賣「滷雞腿飯」一砲而紅！彰化阿泉焢肉解禁後仍繼續賣

彰化肉品市場7日恢復拍賣 預估交易量可能爆增3成

彰化扇形車庫換新門面 掃條碼線上登記入場參觀

彰化溪湖24年大建醮...震福宮要強制收普桌丁口費 惹反彈

相關新聞

高雄林園幼兒園虐童逼青蛙跳、下跪 教育局證實：3家全解約、8人停職

高雄林園爆發幼兒園兒虐事件，議員邱于軒今日在議會追蹤後續情況，教育局證實已有8名幼保員停職調查、3間同一機構經營的非營利...

羅浮宮世紀劫案轟動全球！故宮院長：南北院17日防災防竊大型演練

羅浮宮世紀劫案全球矚目，故宮院長蕭宗煌今赴立院業務報告，多名立委質詢故宮的文物安保問題。蕭宗煌透露，故宮列入「國土安全」...

青年以行動喚起歷史記憶 重回橋頭興糖村、二林蔗農事件

為鼓勵青年走入地方、關懷社區，教育部青年發展署推動「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」，陪伴青年以行動...

AI時代還要練好字？專家教重點：孩子寫不好別急著糾正

小學一年級許多老師要求學生筆畫需到位、字跡需端正，家長在感謝與壓力間拉扯。但在AI與數位工具普及的時代，平板輸入、語音辨識愈來愈普遍，小一學生還需要練到「一筆不錯」嗎？專家指出，孩子寫不好字，別急著糾正，先釐清是理解力不足，還是姿勢與運筆問題。

台北市幼兒園爆虐童 蔣萬安下令校長送懲處

北市某校幼兒園隨車教保員今年10月間涉及毆打特教生，議員爆料，校方還讓加害的教保員繼續與被害人隨車11天，違反兒少保護機...

教保員涉毆打特教幼兒還隨車11天 蔣萬安下令懲處校長

北市某幼兒園隨車教保員今年10月間涉及毆打特教生，議員林延鳳批，校方還讓加害的教保員繼續與被害人隨車11天，違反兒少保護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。