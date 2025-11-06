青年以行動喚起歷史記憶 重回橋頭興糖村、二林蔗農事件

為鼓勵青年走入地方、關懷社區，教育部青年發展署推動「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」，陪伴青年以行動回應地方議題。今年共獎勵50組行動團隊，其中來自彰化二林與高雄橋頭的兩組青年以創意手法喚起歷史記憶，讓過去被塵封的故事再次被看見。

「蔗青文化工作室」 由彰化二林高中畢業校友組成，行動場域涵蓋彰化西南四鄉鎮。團隊以1925年發生於二林的「蔗農事件」做為主軸，期盼在事件百年之際回顧這段歷史，更透過田野調查、Podcast「蔗ê代誌」、歷史地景走讀、「文協電影隊」社區放映、台灣民報漫畫轉譯及教師教案設計等多元形式，讓地方歷史有機會再次被閱讀與傳承，也讓大家重新認識曾在此生活與行動過的人們。

「吾所視事」團隊也是以糖業文化為起點，將高雄橋頭「興糖村」作為行動基地，從青年視角探索百年製糖聚落的生活樣貌，並以「橋頭敲敲門」田野調查訪問居民，蒐集聲音與影像素材，進而創作桌遊「再見興糖村：尋找消失的村落」，以遊戲、教育方式傳遞地方記憶。同時辦理「興糖村的日與夜」地方展覽，結合藝術與互動體驗，邀請村民與青年共同參與，展現興糖村過去與現在交織的文化風景。

114年青年社區參與行動2.0 Changemaker暨青聚點計畫成果展11月29至30日在台北松山文創園區2、3號倉庫登場。今年以「青年居久屋」為主題，匯聚超過百組青年行動團隊，每個展攤都是青年在地實踐的縮影，青年將以行動回應社會議題，呈現串連地方能量的努力與成果。

商品推薦