高雄林園幼兒園虐童逼青蛙跳、下跪 教育局證實：3家全解約、8人停職
高雄林園爆發幼兒園兒虐事件，議員邱于軒今日在議會追蹤後續情況，教育局證實已有8名幼保員停職調查、3間同一機構經營的非營利幼兒園全遭解約，邱也要求教育局檢討非營利幼兒園遴選作業。教育局說，針對有被裁罰或正在調查的機構會造冊，嚴格檢視經營的樣態，讓幼保輔導團或督學去輔導及糾正。
議員邱于軒上月揭發，林園多家同一機構的幼兒園爆發兒虐事件，孩子遭逼青蛙跳、下跪道歉、胸口墊書本拍打胸口（胸口碎大石）等情事，家長也赴議會陳情舉牌陳情，至少4幼童受害。
高市議會教育部門今日業務質詢，邱于軒追問後續處理情況及教保員薪資回捐，補助款追討情況。教育局長吳立森說，此事件已將8名相關人員停職調查，並將中芸非營、林園非營及郵局教保服務中心解約，另由在地小學及國教署委外代管 ，預計12月底之前遴選新的接管法人，整頓園所。
有關薪資回捐，補助款追討事項部分。吳立森說，勞工局已經介入裁罰薪資回捐，另外教保員10月薪資與資遣費已發放，教育局會逐筆清算園所硬體及補助款。
邱于軒說，經過此事件，王公國小及中芸國小要代管幼兒園，校長與老師壓力都很大，中芸國中更倒楣，提供硬體水電還要天天巡視，3間幼兒園就把林園的每一所學校搞得天翻地覆，教育局不該置身事外，未來招標非營利幼兒園要檢討如何不重蹈覆轍。
邱于軒質疑，一個法人機構曾在路竹打6個孩子，理事長承諾誠心悔過之後，竟在林園取得3間幼兒園經營權，成為龐大的非營利集團，以至於小孩轉不出去，家長還要擔心被教育界封殺。
吳立森回應，教育局內部對於有裁罰或正在進行調查的幼兒園會造冊，分屬那些單位承攬也會整理出來，嚴格檢視經營樣態，若有違法，會讓幼保輔導團或督學去輔導及糾正。
