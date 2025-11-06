台北市幼兒園爆虐童 蔣萬安下令校長送懲處

北市某校幼兒園隨車教保員今年10月間涉及毆打特教生，議員爆料，校方還讓加害的教保員繼續與被害人隨車11天，違反兒少保護機制。教育局表示，校方嚴重疏失、督導不周；市長蔣萬安親自下令，即刻將校長送考核會懲處。

蔣萬安昨赴議會備詢，議員林延鳳質詢時指出，隨車教保員10月16日毆打多重障礙孩子大腿，造成紅腫挫傷，家長發現後，隔天找家長會詢問並調監視器，但直到20日，校方都語焉不詳，直到27日才會同警方去學校看監視器畫面。

林延鳳指出，這11天不只幼兒園通報機制失能，沒有告知家長，竟還讓加害人繼續隨車，沒有隔離被害人，違反兒少保護流程，受害的是特教孩子，她不能容忍這種事。蔣萬安表示，正調查校方責任，會依規定懲處。

校方表示，事發隔天家長會接獲反映立即啟動校安通報、保留影像，從監視畫面確認隨車人員有不當行為後立即終止聘僱，並向被害幼兒及家長致歉。已開校事會議，委任外聘專業人員組成處理小組，調查相關違失人員，也供爭議影像予警方。

教育局強調，依法究責，絕不護短；學校接獲家長會反應後立即調閱監視器，10月20日由家長會聯繫家長，28日終止聘僱該隨車人員。校方雖第一時間展開調查，但未與家長密切聯繫說明相關程序等疏失，導致未及時將行為人停職，更讓外界質疑消極處理，確需檢討。

