快訊

翡翠水庫拒絕便宜賣 水庫水力發電要多收費…台電董事長一句回嗆

墨西哥女總統遭「當街襲胸、親吻」全被拍下 隨扈滑手機挨轟維安漏洞

教保員涉毆打特教幼兒還隨車11天 蔣萬安下令懲處校長

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（圖）。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（圖）。記者曾學仁／攝影

北市幼兒園隨車教保員今年10月間涉及毆打特教生，議員林延鳳批，校方還讓加害的教保員繼續與被害人隨車11天，違反兒少保護機制，教育局表示，校方嚴重疏失、督導不周，市長蔣萬安親自下令，即刻將校長送考核會懲處。

教育局表示，學校於10月17日接獲家長會反應後，立即調閱監視器，並於10月20日由家長會與家長聯繫並約定到校調閱影像時間，經檢視，隨車人員確有不當行為，於10月28日立即終止聘僱。調查將於近日完成，必依調查結果依法究責，絕不護短；全案除已進入校事會議調查，教育局也針對學校行政處理程序，派督學行政調查。

據了解，調閱監視錄影畫面有明確事證、未與家長密切聯繫說明相關程序等行政疏失，導致未及時將行為人停職，更讓外界質疑消極處理，過程確有需檢討之處。市長蔣萬安也已下令，即刻將校長送考核會懲處。

北市某幼兒園隨車教保員今年10月間涉及毆打特教生，校方出現嚴重行政疏失，通報後未將行為人即時停職。圖／本報資料照片
北市某幼兒園隨車教保員今年10月間涉及毆打特教生，校方出現嚴重行政疏失，通報後未將行為人即時停職。圖／本報資料照片

教保員 北市 幼兒園 林延鳳 蔣萬安 教育局

延伸閱讀

多統籌款不發現金挨轟雙標 蔣萬安舌戰簡舒培「搞不清楚」

新壽解約時程？蔣萬安盼：下周一完成終止合約簽訂

大巨蛋績效80分…報告不公開挨轟蓋牌 蔣萬安允研議給議員看

雙城論壇年底舉辦？ 蔣萬安曝MOU進度：中央陸續同意

相關新聞

讓加害者隨車？特教幼兒遭教保員毆打 校方還原始末致歉：行為人已停聘

台北市某幼兒園隨車遭爆出教保員毆打特教生，校方不只沒有通報，還讓加害的隨車教保員繼續與被害人隨車11天，議員林延鳳今踢爆...

北市驚傳特教幼兒遭隨車教保員毆打 校方不通報還繼續隨車11天

台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告，市議員林延鳳質詢時爆料，台北市某幼兒園隨車教保員毆打特教生，校方不只沒有通報，還讓加害...

代理教師留不住 高雄教育局：114學年度起比照正式教師薪級待遇

高雄市代理教師缺工現象已成教育隱憂，部分學校甚至開學前仍找不到人，民代指代理教師的合約、福利與保障，將直接影響教師是否能...

教保員涉毆打特教幼兒還隨車11天 蔣萬安下令懲處校長

北市某幼兒園隨車教保員今年10月間涉及毆打特教生，議員林延鳳批，校方還讓加害的教保員繼續與被害人隨車11天，違反兒少保護...

2歲專班不再「保證直升」家長焦心 園方點出師生比缺陷

幼兒園2歲專班很搶手，過去2歲班學生保證直升小班，如今卻傳出幼兒園出現「小班塞車潮」，小朋友若抽籤沒抽到，可能僅念一年2歲班，就又要轉換新環境念小班重新適應，家長直呼太誇張；一名園長指出，這不是園所內部問題，而是2歲班整體規畫的缺口。專家呼籲，政府應盡速檢討設班與師生比規定。

辦日本遊學 簽留學契約 爆糾紛

屏東縣一家外語補習班打著承辦日本遊學名號，推出暑假遊學行程，上午在語言學校學習，下午旅遊行程，27天收費近10萬元，宣稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。