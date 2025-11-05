教保員涉毆打特教幼兒還隨車11天 蔣萬安下令懲處校長
北市某幼兒園隨車教保員今年10月間涉及毆打特教生，議員林延鳳批，校方還讓加害的教保員繼續與被害人隨車11天，違反兒少保護機制，教育局表示，校方嚴重疏失、督導不周，市長蔣萬安親自下令，即刻將校長送考核會懲處。
教育局表示，學校於10月17日接獲家長會反應後，立即調閱監視器，並於10月20日由家長會與家長聯繫並約定到校調閱影像時間，經檢視，隨車人員確有不當行為，於10月28日立即終止聘僱。調查將於近日完成，必依調查結果依法究責，絕不護短；全案除已進入校事會議調查，教育局也針對學校行政處理程序，派督學行政調查。
據了解，調閱監視錄影畫面有明確事證、未與家長密切聯繫說明相關程序等行政疏失，導致未及時將行為人停職，更讓外界質疑消極處理，過程確有需檢討之處。市長蔣萬安也已下令，即刻將校長送考核會懲處。
