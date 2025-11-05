聽新聞
0:00 / 0:00
讓加害者隨車？特教幼兒遭教保員毆打 校方還原始末致歉：行為人已停聘
台北市某幼兒園隨車遭爆出教保員毆打特教生，校方不只沒有通報，還讓加害的隨車教保員繼續與被害人隨車11天，議員林延鳳今踢爆此事，並要求市長向家長道歉。校方澄清，事發後隔天就進行校安通報，確認此事後已立即將行為人停聘，並向家長道歉。教育局也表示，已派員入校督導從速從嚴調查，只要有疏失就依法究責、絕不護短。
校方表示，事發隔天家長會接獲反應立即校安通報、保留影像，於影像確認隨車人員有不當行為後，立即終止聘僱，並向被害幼兒及家長表達歉意，目前已召開校事會議，委任外聘專業人員組成處理小組，從速從嚴調查相關違失人員，並將爭議影像提供警方偵查。
校方表示，目前已啟動被害人保護措施，加強維護被害人受教權及身心安全維護，深切檢討隨車人員管理制度與流程，並全面強化特教學生之安全防護與親師溝通。
教育局也已指派督學入校查察學校行政處理程序，另檢討隨車人員管理SOP，全面強化特教學生安全防護，並強調一定從速從嚴調查，只要查有疏失，必定依法究責、絕不護短，強調會與家長站在一起持續督導學校。
