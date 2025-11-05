APEC代表與台青年論壇 聚焦女性數位教育創新
教育部今天舉辦「女性及青年賦權論壇」，邀請19個亞太經濟合作會議（APEC）經濟體的代表與台灣青年學子，在為期3天的交流中，探討女性與青年在數位時代的教育創新。
這場由台北科技大學承辦的論壇，共有約70人參與，邀請海內外專家分享女性賦權、創新教育、5G時代企業發展、大學社會責任等議題。
教育部高教司長廖高賢致詞時指出，在全球數位轉型的浪潮下，創新教育與人才培育是推動包容性成長的關鍵。這場論壇不僅提供跨國對話的平台，更是促進教育創新與產業連結的重要契機。
論壇第二天將舉辦焦點論壇，邀請科技與創業領域的專家共同討論女性如何在數位時代中發揮領導力。韓國、墨西哥、紐西蘭代表也將介紹各經濟體在青年與女性賦權上的政策與實踐成果。
論壇最後一天將參訪Impact Hub Taipei，實地了解台灣社會創新與永續教育的實踐經驗。教育部期盼透過論壇，深化各經濟體的教育與產業連結，共同培育未來具創新思維、包容精神及全球視野的人才，為亞太區域的永續成長注入新動能。
