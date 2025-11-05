北市驚傳特教幼兒遭隨車教保員毆打 校方不通報還繼續隨車11天
台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告，市議員林延鳳質詢時爆料，台北市某幼兒園隨車教保員毆打特教生，校方不只沒有通報，還讓加害的隨車教保員繼續與被害人隨車11天，要求市長向家長道歉。蔣萬安則表示，若校方延誤通報，會依法追究校方責任。
林延鳳指出，案發在10月16日，特教幼兒園被隨車教保員毆打大腿，造成紅腫挫傷，受害的是多重障礙孩子，家長發現後，在17日隔天找家長會詢問，並調閱監視器，但直到10月20日，校方都語焉不詳，直到10月27日才會同警方去學校看監視器畫面。
林延鳳說，從案發10月16日至10月27日，共11天，不只學校通報機制失能，沒有告知家長，竟還讓隨車的加害人隨車，沒有隔離被害人，違反兒少保護流程。
她說，當事人已經承認毆打學生，學校失職，沒有啟動兒少保護，沒有告知教育局，且家長一直在追影片，校長也知道，卻在校安通報中語焉不詳，還說已口頭提醒加害人。但受害的是特教孩子，她不能容忍這種事，且學校沒有向家長講過一句對不起，她要求市長應該向家長道歉。
蔣萬安表示，教育局有回報，第一時間現啟動調查，如果校方有任何延誤通報，將依法追究校方責任，目前已經要求校方說明，依規定處理，正在積極調查校方責任，依規定懲處，外部調查委員也都開始調查。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言