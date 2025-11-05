北市驚傳特教幼兒遭隨車教保員毆打 校方不通報還繼續隨車11天

快訊

雙城論壇年底舉辦？ 蔣萬安曝MOU進度：中央陸續同意

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告，市議員林延鳳質詢時爆料，台北市某幼兒園隨車教保員，毆打特教生，校方沒有通報。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告，市議員林延鳳質詢時爆料，台北市某幼兒園隨車教保員毆打特教生，校方不只沒有通報，還讓加害的隨車教保員繼續與被害人隨車11天，要求市長向家長道歉。蔣萬安則表示，若校方延誤通報，會依法追究校方責任。

林延鳳指出，案發在10月16日，特教幼兒園被隨車教保員毆打大腿，造成紅腫挫傷，受害的是多重障礙孩子，家長發現後，在17日隔天找家長會詢問，並調閱監視器，但直到10月20日，校方都語焉不詳，直到10月27日才會同警方去學校看監視器畫面。

林延鳳說，從案發10月16日至10月27日，共11天，不只學校通報機制失能，沒有告知家長，竟還讓隨車的加害人隨車，沒有隔離被害人，違反兒少保護流程。

她說，當事人已經承認毆打學生，學校失職，沒有啟動兒少保護，沒有告知教育局，且家長一直在追影片，校長也知道，卻在校安通報中語焉不詳，還說已口頭提醒加害人。但受害的是特教孩子，她不能容忍這種事，且學校沒有向家長講過一句對不起，她要求市長應該向家長道歉。

蔣萬安表示，教育局有回報，第一時間現啟動調查，如果校方有任何延誤通報，將依法追究校方責任，目前已經要求校方說明，依規定處理，正在積極調查校方責任，依規定懲處，外部調查委員也都開始調查。

林延鳳 教保員 蔣萬安

