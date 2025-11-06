快訊

獨／輝達落腳北士科 吳東亮：呼籲北市府補償金延續MOU精神轉做公益捐贈

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

罐頭開封吃不完直接冰冰箱？專家揭常見錯誤保存法！開罐前還有一事必做

讓評鑑成為夥伴：大學邁向永續發展的契機

聯合新聞網／ 《評鑑》雙月刊

【文．周宜雄／國立臺灣科技大學化學工程系名譽教授】

近年來，大學面臨變革浪潮。少子女化導致招生規模縮減（何卓飛，2024），全球化與知識經濟加劇人才流動與競爭（陳昀萱，2021），社會對大學的期望超越教學與研究，要求在人才培育、社會責任及永續發展上擔當更積極角色（郭耀煌，2019）。

評鑑作為確保教育品質與社會責信（Accountability）的關鍵機制，不僅提供對外透明度，讓學生、家長、政府及社會大眾等互動關係人信賴大學的發展，也激發校內反思與改革，推動資源合理分配與治理績效提升。

在此背景下，評鑑逐步成為高等教育治理的重要基石。傳統上，評鑑多被視為「外部監督」及「例行檢核」，缺乏認知其蘊含的發展契機與治理動能。本文倡議重新定位評鑑角色，將評鑑從「監督者」轉化為「策略夥伴」，建立以永續為核心的品質保證（Quality Assurance, QA）機制，使大學在追求卓越過程中，實現真正的永續發展。文章將闡釋品保理念在校務治理與人才培育的實踐，強調評鑑如何從外部審查昇華為推動內部自省及促進永續前行的關鍵力量。

科技校院評鑑的演進

科技大學評鑑自民國94年首次正式實施（傅勝利，2014），歷經五個週期的演進，從品質管制（Quality Control, QC）邁向品質保證（品保），再融入永續治理（Sustainable Governance, SG）理念。表一呈現此發展脈絡。

第一、二週期採用「等第制」，著重外部監督與問責，確保教育基本品質。第三、四週期轉為「認可制」，導入內部品保機制暨PDCA（Plan-Do-Check-Act）循環，激發學校自我定位與持續改善精神。第五週期則融入永續治理，自113學年度起，除深化品保外，更將永續發展目標（SDGs）、大學社會責任（USR）、財務與校務治理永續納入評鑑指標，建構完整的教育永續生態（周宜雄，2025）。演進軌跡顯示，評鑑已從單軌的「品質檢核」，進化到雙軌（內部品保與外部評鑑）的「品質共創」，從被動的「合規合標」，昇華為主動的「永續創新」。

評鑑助力校務永續發展

大學若僅視評鑑為「外部壓力」，容易形成「應付行動」，反而削弱自主改革的意志。唯有將評鑑視為夥伴，才能將其提供的發現與建議轉化為大學自我精進的關鍵動力，帶動學校制度與文化革新（Kayyali, 2023）。

評鑑能真正成為夥伴，大學可從「心態」與「制度」兩方面著手。首先將「外部檢核」視為「品質共創」的機會，以及將評鑑視為「專家諮詢」和「自我精進」的契機，這是「心態」的扭轉。至於「制度」的建立，建議學校可考慮以下作法：

1. 形成全校性品質文化，將學生學習、課程設計、教師教學及永續治理等列為品質核心，要求透明化、證據導向與持續改善。

2. 運用數位管理及資料視覺化，以校務研究（Institutional Research, IR）支持證據決策，優化資源分配、調整教學策略等。

3. 聚焦特色發展，評鑑是彰顯辦學理念與學校特色的舞台，學校宜明確定位並深化特色發展，重點不僅是「通過評鑑」，更在於「展現亮點」，形塑獨特競爭優勢。

4. 參與評鑑研討會與研習會，強化教師、行政人員與團隊參與。

5. 重視互動關係人回饋與溝通，讓校務程序透明化。

6. 獎勵積極參與評鑑精進的教師、行政人員與團隊，以激發創新動能與持續改善。

7. 融合評鑑結果與校務發展計畫及教學、研究與產學策略等。

以上這些建議旨在使評鑑成為驅動整體校務提升的引擎，而非獨立運作的行政負擔。

品保理念在校務治理的實踐

品保機制不應僅侷限於教與學的範疇，而應成為推動校務治理、教學創新、產業連結與永續發展的核心動力。唯有將品保文化深植於學校治理結構與決策流程，方能確保教學、研究、輔導與服務等面向，契合學校的發展目標與願景。圖一乃概念示意圖，說明品質保證的理念。

在理念層面，品保以「學生學習為核心、產業需求為導向、永續發展為目標、持續改善為機制」為基本內涵，並納入校務發展的整體藍圖，貫穿教學、研究、產學合作、社會責任與永續發展等五大構面，形成全校一致的品質價值體系。

在制度層面，有專責單位統籌全校品保事務，負責整合教務、學務、總務、研發、國際等處室及各學院系所，建構縱橫交織的品保責任鏈。各層級單位依PDCA循環推動工作，定期檢視指標成效與資源運用效率。制度運作須結合校務研究分析，落實證據本位決策，確保治理過程可追蹤與透明。治理架構宜「問責與參與」，邀請師生、外部專家及代表參與計畫與品質審查，使品保機制具開放性與實質性。

在實踐層面，透過具體行動深化品保文化，行政單位依時程執行管考，讓稽核成為例行；系所依學習成效、畢業生流向與雇主回饋，滾動式修正課程與實習內容。品質稽核結果作為資源配置的依據，形成「改善、獲得支持、持續改善」的良性循環，確保改善的制度化與常態化。

在文化層面，學校須營造以品保為核心的品質文化。教師主動提出教學精進方案，行政單位則以校務數據支撐政策制定，建立自我監督與持續優化的機制。學校並透過年度品質報告，向師生與外部互動關係人揭示成果，強化透明度與信任基礎。

品保理念在人才培育的實踐

人才培育的核心價值在於「以學生為中心」的教育信念（ENQA, 2015）。科技校院重視實作與問題解決，評量焦點宜以學生的學習成果為主。透過成果導向教育（Outcome-Based Education, OBE），界定學生應具備的能力與素養，並以實證方式檢核學習成效（洪煌堯等人，2015）。

相較「外部評鑑」的監督性質，「內部品保」更強調「自我診斷與循環改善」。學校宜善用PDCA循環流程，定期檢視課程設計、教學創新、實習成效與業界合作成果，並以數據驅動決策，形成穩定且自我演化的品質文化，避免流於形式。

企業、校友與專家參與品保過程，課程內容較能契合產業需求。深化產學合作，師生都能累積專業能力。如此，品保不僅是校內的管理工具，更是外部信任與教育價值的象徵。

當教師視教學為專業實踐、學生視學習為責任、學校視改善為常態，品保理念便可內化為教育信念，而非行政程序。這種文化能推動學校不斷創新、誠實檢視自我，以永續改善的精神，建立教育的卓越品質。

運用數位科技強化高等教育品保效能

數位科技的迅速發展正為高等教育品保帶來革新契機，若充分運用大數據（Big Data）、人工智慧（AI）與區塊鏈（Blockchain）等新興技術，品保工作不僅提升效率與精確度，更能促進夥伴關係與國際合作（Salama and Al-Turjman, 2023; 高宏宇，2025）。

大數據技術可整合學習管理系統、圖書館、財務與行政等多元資料，建構持續且全方位的品質監測機制，此機制能量化教學成效、科研績效、師資發展與資源配置等，為品保指標提供更精確的依據。

人工智慧能協助進行深度資料分析、趨勢預測、風險預警與政策模擬，協助洞察隱藏問題，建構更具前瞻性的改善路徑，支持決策更為科學化與前瞻化。

區塊鏈技術的應用進一步強化品保流程的透明度與公信力，其特有的不可篡改性、完全可追溯性與分散式驗證模式，不僅保障資料真實性與完整性，也能有效杜絕數據造假或不當操作，為國際品保與互認奠定可靠的技術基礎。

結語

評鑑不應僅被視為外部的審查機制，而應成為大學強化韌性與推動改革的夥伴。善用評鑑機制與品保理念，不但能促進校務治理革新與人才培育提升，更能與社會永續發展目標緊密結合。展望未來，品保機制仍將持續驅動高等教育，成為社會創新與永續發展的重要引擎。

評鑑的真正價值，不在於「通過」，而在於「過程」。當大學能以開放心態迎向評鑑，將其視為品質共創與永續治理的契機，評鑑便能成為促進大學成長的夥伴。

永續 機制 教師 評鑑雙月刊

《評鑑》雙月刊

追蹤

延伸閱讀

英國大學疑配合中方施壓打擊學術自由 警方研議調查

台大學士班明年提供3491個名額 申請入學管道占51%

金門大學29周年校慶 聚焦ESG與在地連結

115升大學英聽二試明開放報名 2次成績可擇優使用

相關新聞

高雄林園幼兒園虐童逼青蛙跳、下跪 教育局證實：3家全解約、8人停職

高雄林園爆發幼兒園兒虐事件，議員邱于軒今日在議會追蹤後續情況，教育局證實已有8名幼保員停職調查、3間同一機構經營的非營利...

台北故宮文物「北返」大陸？ 蕭宗煌：屬中華民國財產「殆無疑義」

故宮百年，兩岸各自表述。故宮院長蕭宗煌今赴立院業務報告，立委伍麗華質詢時指出，北京故宮在百年活動中，頻頻出現「台北故宮文...

羅浮宮世紀劫案轟動全球！故宮院長：南北院17日防災防竊大型演練

羅浮宮世紀劫案全球矚目，故宮院長蕭宗煌今赴立院業務報告，多名立委質詢故宮的文物安保問題。蕭宗煌透露，故宮列入「國土安全」...

中國稱故宮文物終會回歸 蕭宗煌：登記為「中華民國財產」

故宮博物院長蕭宗煌上午前往立法院教育及文化委員會報告業務概況並備質詢。面對立委質詢指中國自稱中華文化正統，媒體甚至報導故...

從品質保證到價值共創：高教評鑑中心廿週年之回顧與展望

高教評鑑中心自2005年成立至今，臺灣的高等教育環境歷經了許多變化，本會評鑑雙月刊作為一個評鑑知識分享與交流的平台，亦緊扣著臺灣高教發展的脈動。本文透過重溫雙月刊歷年具代表意義且有影響力的文章，帶領大家回顧高教評鑑中心之發展，並對照相關高教政策及社會背景，見證高教評鑑中心如何從建立評鑑制度、執行大學評鑑，到成為與大學對話，共創品保價值的夥伴，企盼能對未來高教品保提出更宏觀的觀念與前瞻性的作為。

評鑑催化大學治理創新與永續發展

近年來，高等教育面臨全球化、少子女化、社會快速變遷與技術變革等多重挑戰，如何透過有效治理與品質保證機制，引導大學回應時代需求、實踐公共價值，已成為大學永續發展的核心課題。本文說明國立東華大學（簡稱東華）在評鑑歷程中，如何以評鑑作為校務治理的策略支點，將其轉化為推動變革、整合資源與形塑組織文化的重要力量，進而實現一所具使命感、韌性與公共責信的大學。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。