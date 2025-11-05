代理教師留不住 高雄教育局：114學年度起比照正式教師薪級待遇

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市議員李喬如關切代理教師缺工現象。記者郭韋綺／翻攝
高雄市代理教師缺工現象已成教育隱憂，部分學校甚至開學前仍找不到人，民代指代理教師的合約、福利與保障，將直接影響教師是否能在同一學校穩定任教、避免中途轉校，籲正視代理教師聘任困境，讓教育現場更穩定。教育局回應，高雄代理教師仍缺十餘位，114學年度起將全面比照正式教師薪級待遇留人。

李喬如表示，以前每逢代理教師甄選，民意代表常被託請協助推薦，但近4、5年來幾乎沒有人主動爭取，顯示該職缺吸引力下降，她認為，代理教師在補足正式教師人力空缺上扮演關鍵角色，卻因待遇與職等計算方式不合理，使薪資與福利難以與正式教師接近，導致留任誘因不足。

「過去是老師找議員幫忙，現在是學校找不到老師。」李喬如說，代理教師之所以不願投入，主因在於薪資待遇與正式教師落差過大，且合約期短、缺乏保障，一旦有更好機會就會中途轉校，導致教學現場無法穩定運作。

她指出，目前代理教師在職等、年資與福利上仍與正式教師脫節，許多代理教師雖然在學校任教多年，卻無法累積年資、無年終與進修補助，導致留任誘因不足，建議教育局應檢討合約制度，確保代理教師能在同一學校完整任期，避免學期中途換人，讓學生學習不受干擾。

李喬如強調，代理教師待遇與薪資一直跟不上物價調整速度，整體制度仍停滯不前，年輕教師不願投入教育現場，她強調，代理教師薪資與待遇未隨物價到位，已成教育現實，這樣惡性循環只會讓更多人才流失，籲市府積極與中央協調，研議薪資、福利同步到位，以制度性保障提升教學穩定度。

教育局長吳立森回應，從114學年度起依教育部統一規定，全面比照正式教師薪級待遇，並可累積年資，另也持續補助代理教師健康檢查與進修費用，同樣比照正式教師辦理，以保障工作權益。

吳立森表示，已針對長期代理教師聘任情況進行調查，目前國中、小及幼兒園未聘人數約十餘位，主要由學校內部課程重新調整支援，整體情況與往年相當，代理教師需求變動，常與臨時請假或留職停薪等因素相關，將持續掌握聘任狀況，確保各校課程運作順暢。

