參加2025年歐洲醫學教育學會（AMEE）年會之啟示

【文．盛望徽／臺灣醫學院評鑑委員會委員暨國立臺灣大學醫學系主任、查岱龍／臺灣醫學院評鑑委員會執行長暨財團法人國家衛生研究院癌症研究所所長、張上淳／臺灣醫學院評鑑委員會主任委員暨國立臺灣大學醫學院內科特聘教授、財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會董事長】

隨著資訊發達及醫療科技發展，醫學教育之教學觀念、教學方式與工具也在不斷的進步中。藉由參加醫學教育國際會議，汲取此領域專家之想法及經驗，並與來自全球各地從事醫學教育的工作者彼此交換心得，獲得與時俱進的教育觀念，並探索適合自身發展的策略，是學習成長的重要方式。今（2025）年8月23日至27日由張上淳主任委員、查岱龍執行長與盛望徽委員一同代表臺灣醫學院評鑑委員會（Taiwan Medical Accreditation Council, TMAC）參加在西班牙巴塞隆納（Centre de Convencions Internacional de Barcelona, CCIB）舉行的歐洲醫學教育學會（Association for Medical Education in Europe, AMEE）年會，學習在面對目前複雜的疾病威脅與時事環境下對醫學教育的影響，以及因應人工智慧發展的創新教學思維，收獲良多。AMEE年會可以說是現今世界上醫學教育領域中最具影響力的國際會議，會議內容探討全球醫學教育的發展，議題廣泛深入且創新，期間匯集來自世界各地的專家學者及醫學教育工作者，提供一個對話交流平台，分享最新的醫學教育研究成果和教學經驗。

本次會議議程分為幾個主題領域：人工智慧與科技增進學習（Artificial Intelligence & Technology Enhanced Learning）、師資發展（Faculty Development）、學習設計與規劃（Designing & Planning Learning）、平等、多元與共融（Equality/Diversity/Inclusivity）、學習者支持（Support Learners）、教育管理（Education Management）、評量（Assessment）、教學與促進學習（Teaching & Facilitating learning）、外科教育（Surgery Education）、入學與甄選（Admission & Selection）、跨專業與團隊學習（Interprofessional & Team Learning）、人文教育（Humanity）、教學與學習研究（Scholarship of Teaching & Learning）、持續性專業發展（Continuing Professional Development, CPD）、病人安全（Patient Safety）、永續發展與全球健康（Sustainability & Global Health）。各個主題內容都十分精彩，然而因為時間衝突關係，無法一一參加，十分可惜。在此記錄本次參加AMEE國際會議學習啟示，藉以提供國內推動醫學教育政策與教育工作者教學之參考。

開幕式由本屆AMEE 2025委員會主席Ayelet Kuper董事長致歡迎詞，她強調醫學教育應關注以病人為中心的醫療照護，相關的概念如公平、權力、文化、正義和反思性學習等，這些關鍵概念應融入臨床醫療服務及照護流程中。大會秘書長暨執行長Anne Lloyd報告每年參加AMEE年會的國家及人數，今年來自116個國家共3,893位，包括醫療專業人員、教育工作者、研究人員和醫學教育專家，而人數超過400位以上的國家只有臺灣與泰國，顯示在TMAC及臺灣醫學教育學會的鼓勵與帶領之下，臺灣各醫學院與主要教學醫院報名參加AMEE 的老師們逐年增加，尤其難能可貴的是許多年輕的醫師及醫事教師的參與，可以看出臺灣醫學教育界的努力與積極認真程度，確實可以讓臺灣醫學教育維持很高的水準。

大會Ronald Harden Plenary開場講座由來自荷蘭University of Groningen的Evelyn Finnema教授演講，主題是「A Wide View Broadens the Mind」。她分析現代醫學教育者應該要教導對於從事醫療專業人員有更多元、包容及開放的專業特質（professional identity），因為現在培訓醫療專業人員的方式，必須能夠反映未來的需求。傳統的、主要注重知識移轉的教育模式已經過時。相反的，體驗式學習、以案例為基礎的情境教學和學習問題解決能力，將有助於專業人員應對他們將要面臨的複雜情況。演講內容非常精彩，摘錄幾個部分：

1. 關注全球政治、氣候與醫療保健發展：政治、氣候和醫療保健之間有著密切的聯繫，尤其是這些因素往往相互交織、共同影響人群健康。例如，氣候變遷直接影響公共衛生環境，氣溫升高、空氣污染和新的疾病媒介改變了醫療照護需求的模式。政治決策也影響醫療照護體系、醫療服務的可近性和資金投入，這意味著醫療專業人員必須隨時了解這些全球性議題，才能有效應對。

2. 新型態醫療保健專業人員：未來的醫療專業人員不僅僅是技術專家，民眾越來越重視政策和方法的延續性（persistency）及在環境和經濟上的可持續性（sustainability）。另外醫療照護不僅僅是治療，人性化思維（humanity thinking），包括理解病人及家屬的情感、社會和心理需求，也就是以病人為中心的全人照護（holistic care）的理念。

3. 團隊協作：醫療照護專業人員需要跨領域（醫學、護理、藥劑學、社會工作、公共衛生等）合作並關注病人的整體需求，才能更加有效。

4. 創新、數位化和人工智慧：科技持續在創新，也正在重塑醫療保健範疇發展與應用，醫療照護專業人員必須適應並學習將人工智慧和數據分析等工具融入在日常的工作中。

5. 預防：從被動照護模式（治療疾病）轉變為主動照護模式（預防疾病和健康促進）。

工作與生活的平衡：這對於預防倦怠至關重要，尤其是在醫療保健高壓力環境中，能夠培養自我調適，承受或迅速從複雜困境中恢復的能力，亦即韌性（resilience）。「敢於挑戰」說明需要勇氣走出舒適圈，勇於創新，勇於冒險，挑戰現狀，這需要不斷保持平衡。

6. 終身學習：醫療保健不斷發展，專業人員需要在整個職業生涯中不斷學習，並培養解決問題的能力，而知識轉移也轉向培養能夠跨學科領域合作、應對不確定性並即時找到問題解決方案的能力，這些將是人才培育的關鍵。領導（leadership）、激勵（encourage）和有效溝通（communication）的能力與臨床專業知識同等重要。

7. 以研究與教育作為改變的驅動力：教育是變革的驅動力這一理念至關重要。「光有知識不夠，還得去實踐。光有意願也不夠，還得去做。」知識和意願固然重要，但如果沒有行動，就毫無意義。這句話說明將知識轉化為實際應用的重要性。

今年AMEE大會連續兩天的Keynote Symposium主題都是與人工智慧（Artificial Intelligence, AI）相關，AI近年來的發展突飛猛進，大大影響了醫學教育工作者對教育的反思。在臨床醫學教育，AI已經逐漸被應用於提高學習成效，成為臨床決策的重要工具，帶來了前所未有的便利與效率，但是廣泛的使用AI，可能無法培養學習醫病關係的建立和病人及家屬的情感支持與信任。而且，可能因過度依賴AI而喪失關鍵的人類技能，如臨床判斷（clinical judgement）以及批判性思考（critical thinking），在複雜情境中對病人進行整體性評估，作出合理的臨床決策。以下摘錄在兩天會議中分析AI在醫學教育的應用優點與缺點：

一、優點

1. 個性化學習（precision learning）：AI可以根據學習者的需求、能力和進展調整學習內容。例如，AI學習平台可以為學員提供量身定制的練習題或模擬案例，幫助他們在特定領域加強技能，並且能夠根據學生的學習進度進行即時調整。學生可以根據自己的節奏學習，避免跟不上或過於依賴教師的進度。

2. 模擬訓練（simulation）：AI虛擬模擬平台（如虛擬病人）讓學員在沒有風險的情況下進行診斷和治療決策。這不僅能提高臨床技能，還能幫助學員熟悉各種醫學情境，增強臨床決策能力。AI還可以模擬一些比較罕見或複雜的疾病情況，讓學生有機會學習和面對這些在傳統臨床實習中很難遇到的情境。

3. 提升教學效率：藉由AI自動化繁瑣的教學過程，例如自動評分、考試分析等，減輕教師的工作負擔，讓他們有更多的時間來關注學生的個別需求和進一步的指導。同時AI系統可以分析學生的錯誤模式，提供即時的反饋和建議，幫助學生改正錯誤。

4. 知識庫和資料分析：AI可以快速處理大量醫學資料並識別其中的模式，這對學生來說是一個極具價值的學習工具。例如，AI可以幫助學生理解最新的研究成果，並在學習過程中提供相關文獻或資料。

5. 突破傳統學習的時間和地點限制：AI可以讓學生隨時隨地進行學習，尤其是對於偏遠地區或教育資源有限的學習者進行遠距教學，這是AI一個極大的優勢。

二、缺點

1. 缺乏人性化和情感交流：雖然AI可以幫助學生學習知識和技能，但它無法模擬實際中與病人建立情感聯繫的能力。醫學不僅僅是科學，也涉及到人際關係、同理心和情感交流，面對患者的情感需求、同情心及溝通技巧的培養，是AI無法完全替代的。

2. 過度依賴AI技術導致關鍵能力下降：過度依賴AI 可能會導致學員失去一些基本的臨床思維和解決問題的能力，尤其是在沒有技術支持的情況下。學生如果過分依賴AI來做決策，可能會削弱他們的批判性思維和臨床判斷能力。AI只能基於過去的數據進行預測，但實際醫療照護的過程中很多情況是動態的，會受到多種因素的影響。

3. 大數據資訊安全和病人隱私問題：AI在醫學教育中需要大量的數據來進行學習和優化，但這些數據的收集、處理和存儲過程中涉及到的隱私問題和數據保護問題是不可忽視的。學生的個人信息和學習過程需要得到妥善保護，避免數據洩露或濫用。

4. AI演算過程中偏差或錯誤的資訊：如果AI系統使用的數據存在偏差或錯誤，可能會導致不準確的結果或誤導學生。

5. 技術成本與基礎設施：儘管AI技術的發展迅速，但在一些地方，尤其是資源匱乏的地區，教育機構可能無法負擔這些先進技術的開發和維護成本。雖然AI能夠增強學習的可及性，但實施AI技術需要強大的基礎設施（硬體、軟體和網絡支持），這對許多資源有限的地區或族群來說是一個挑戰，並非每個學生都能獲得相同的技術支持或AI資源，尤其是在低收入地區或發展中國家，這可能導致教育的差距，衍生教育的公平性問題。

AI在醫學教育中的應用具有顯著的潛力，可以提高學習效率、增強臨床技能、提供個性化學習體驗等。然而，這些技術仍然無法完全取代面對面的互動和情感交流，且存在著隱私、技術成本和不平等的挑戰。因此AI應該作為醫學教育的輔助工具，而不是完全替代傳統教學方法。最理想的情況是將AI與人類教師的專業知識和情感智慧相結合，以達到最佳的學習效果。

在師資培育的課程，提到專業身分形成（professional identity formation, PIF）， 意思是專業的師資訓練，將專業的知識、技能、價值觀和行為融入現有個人身分的終身過程（the lifelong process of integrating a profession’s knowledge, skills, values, and behaviors into one’s existing personal identity），跟職涯軌跡（career trajectory）有些不同。職涯軌跡是指個人在職業生涯中所經歷的路徑、發展階段和變化過程，描述了一個人如何在時間推移中在不同職位、組織或領域之間移動和成長；而PIF涉及專業規範內化，並調整個人價值觀與專業價值觀之間的差異，是一個動態的學習成長過程，將個人身分與職業的核心要素（例如價值觀、知識、技能和道德標準）結合，最終影響個人生涯目標、工作滿意度和整體幸福感。這是一個複雜且非線性的成長，始於專業培訓之前，並貫穿整個職業生涯。學習者透過與同儕、導師、典範榜樣人物和社群的互動，融入專業領域，不斷的發展其專業身分。因此，批判性自我反思能力——類似於美國畢業後醫學教育評鑑委員會（Accreditation Council for Graduate Medical Education, ACGME）所提出的六大核心能力之一「從工作中學習與成長（practice-based learning and improvement）」——對於建立PIF至關重要，有助於在個人生活和職業經驗之間建立意義感和連貫性，會隨著新的經驗和不斷變化的職業環境而不斷發展。而在PIF過程中若缺乏同儕或導師的支持可能導致壓力或倦怠，進而降低工作滿意度、積極性和韌性，不利職涯成長。

關於在跨專科／領域教育訓練（intra-professional∕inter-professional education）的學習心得，對於一個複雜（complex）的疾病，由於各個醫療專業領域對疾病看法角度不同，很可能衍生在跨專業領域對學員（如住院醫師）產生執行醫囑或學習的困惑。其實在國內也常常在臨床場域遇到相同的狀況，譬如同時有慢性心臟病與腎臟病的病人，到底要使用利尿劑脫水減輕負擔，還是要避免使用利尿劑保留腎臟功能，都需要進行以病人為中心（patient-centered）的個別化醫療考量，更重要的是，教師在跨職類（或跨醫療專業）進行學習者指導時，要能具有多元性與包容性，不同專科背景的人對專業的理解不同，彼此需要有效溝通，創造更包容的開放性專業環境，依據病人不同情境需求，允許不同觀點的交流、尋求共識，透過跨領域對話讓學習者也能培養批判思考能力，管理衝突和不同意見。

今年AMEE大會臺灣有多位師長在不同的會議形式參與報告，如口頭報告（oral presentation）、短篇論文發表（short communication）、工作坊（workshop）、海報（e-poster）等，內容十分精彩，也代表臺灣對醫學教育的重視與投入。國立臺灣大學醫學院錢宗良教授與美國哥倫比亞大學教授Dr. Annette Wu以International Collaboration and Exchange Program（ICEP）榮獲AMEE國際教育合作獎項。本次AMEE有多項創新的會議參與功能，如大部分的場次綜合討論是利用APP提問方式，不但可以讓主持人及講者清楚地從個人螢幕上看到文字，主持人也可以掌握控制時間，選擇要回答的問題，避免不適當的發問或是問答的時間延長。

隨著教育觀念的國際化推展，AMEE也強調國際醫學教育交流，並以「The International Association for Health Professions Education」為定位。參與AMEE對於臺灣醫學教育工作者而言，是能幫助了解全球醫學教育發展動態、掌握最新研究方法和教學技術的重要機會。透過會議，我們能了解國際間醫學教育的趨勢、挑戰與解決方案，這對提升醫學教育品質和專業培訓具有深遠影響。值得一提的是，臺灣每年報名參加的人數顯著成長，不僅顯示了臺灣在國際醫學教育舞台上的活躍參與度，也為臺灣在國際上建立了良好的聲譽。另外，遵循多年的傳統，每年在AMEE會議期間也會舉辦「臺灣之夜」（Taiwan Night），今年由輔仁大學醫學院負責主辦，以學術交流聯誼為目的，也邀請來自臺灣的當地外交官和國際醫學教育專家共同參與，藉此促進臺灣與國際醫學教育領域的交流。也需要教育者、學習者和制度創建者的共同努力，創造支持性的環境，並發展必要的交流渠道來進行有意義的對話。

然而，我們也不是沒有新的危機與挑戰。醫學是社會科學，理所當然會受到社會結構變遷及科技快速進步的影響，臺灣特有的健保制度，也已經影響到醫師職業的選擇、醫療生態，並往上衝擊醫學教育。其次，AI的快速發展對於未來的醫學教育、醫學院（系）之評鑑都是很大的挑戰。AI比任何一位老師都還博學，學員在知識的獲取若能把它當成intelligent assistant，確實可做為自主學習的好伙伴。而教育者的責任更重的是從教移到育，如何激發熱情啓發興趣才是重點，讓學生從3C的虛擬世界到實體的病人照護，以人為本，且能夠培養獨立思考判斷的能力，這是教育者莫大的挑戰。最後，臺灣的住院醫師納入勞基法，嚴格的工時（留院時間）限制，除了影響住院醫師本身的學習外，也關乎是否有足夠時間指導醫學生學弟妹，進而影響他們的學習成長，再加上現在整個大環境的變化（名與利的追求），未來進入醫療照護領域的後輩學員是否能經得起這些誘惑，都是醫學教育未來需要面臨的挑戰。

商品推薦