辦日本遊學 簽留學契約 爆糾紛

屏東縣一家外語補習班打著承辦日本遊學名號，推出暑假遊學行程，上午在語言學校學習，下午旅遊行程，27天收費近10萬元，宣稱什麼都包，學生到東京才發現交通、門票都要自費，瞬間變「自助旅行」，家長怒批，業者辦「遊學」卻簽「留學」契約，根本是詐騙。

被指控的補習班業者透過櫃檯人員回應交法律處理；屏東縣府消保官吳清宜說，已排定本月7日消費爭議調解委員會議，協助雙方釐清契約內容與解決爭議，該行程是留學或遊學，業者有無違反定型化契約規定，由教育處查明裁處。

屏東縣議員陳揚昨質詢指出，家長9月10日就向縣府陳情，教育處無任何調查，直到家長向他陳情，教育處才正視，業者至今仍在粉專招攬寒假團，教育處應嚴格把關，不希望再有受害者。

教育處長陳國祥說，上月27日實地查核，1、2樓登記補習班，3樓是外語公司，關鍵是遊學卻簽留學契約，會請業者1周內說明，也會隨機查核。據了解，該團14名成員，包括8名大人、6名未成年。

參與遊學團的國三黃姓學生說，他以為團費包含食宿、交通，到日本卻需自行買車票到學校，且招生會說明3人1間套房，實際卻是上下舖雅房，旅遊行程都要學生自己參觀，較遠的地方還要自己想辦法克服，「這趟旅程讓我一夜長大」。

翁姓家長說，日本遊學團7月8日到8月3日收費近10萬元，來回機票需自費，招攬時說旅遊加學習，卻是簽留學合約，簽約後合約就被拿走，被迫放棄5天審閱期，有團員在群組質疑，業者卻解散群組「根本是詐騙」。

吳清宜提醒，出國留、遊學應先查證業者是否為教育部公布的合格業者，廣告文宣也是契約的內容，消費者應把握5天審閱期仔細審閱，可先向業者索取定型化契約，與教育部契約範本比對，確保權益。

