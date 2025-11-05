聽新聞
0:00 / 0:00

辦日本遊學 簽留學契約 爆糾紛

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
遊學團學生指業者宣稱3人1間套房，實際住10人雅房隔成2人一間上下舖房間。圖／家長提供
遊學團學生指業者宣稱3人1間套房，實際住10人雅房隔成2人一間上下舖房間。圖／家長提供

屏東縣一家外語補習班打著承辦日本遊學名號，推出暑假遊學行程，上午在語言學校學習，下午旅遊行程，27天收費近10萬元，宣稱什麼都包，學生到東京才發現交通、門票都要自費，瞬間變「自助旅行」，家長怒批，業者辦「遊學」卻簽「留學」契約，根本是詐騙。

被指控的補習班業者透過櫃檯人員回應交法律處理；屏東縣府消保官吳清宜說，已排定本月7日消費爭議調解委員會議，協助雙方釐清契約內容與解決爭議，該行程是留學或遊學，業者有無違反定型化契約規定，由教育處查明裁處。

屏東縣議員陳揚昨質詢指出，家長9月10日就向縣府陳情，教育處無任何調查，直到家長向他陳情，教育處才正視，業者至今仍在粉專招攬寒假團，教育處應嚴格把關，不希望再有受害者。

教育處長陳國祥說，上月27日實地查核，1、2樓登記補習班，3樓是外語公司，關鍵是遊學卻簽留學契約，會請業者1周內說明，也會隨機查核。據了解，該團14名成員，包括8名大人、6名未成年。

參與遊學團的國三黃姓學生說，他以為團費包含食宿、交通，到日本卻需自行買車票到學校，且招生會說明3人1間套房，實際卻是上下舖雅房，旅遊行程都要學生自己參觀，較遠的地方還要自己想辦法克服，「這趟旅程讓我一夜長大」。

翁姓家長說，日本遊學團7月8日到8月3日收費近10萬元，來回機票需自費，招攬時說旅遊加學習，卻是簽留學合約，簽約後合約就被拿走，被迫放棄5天審閱期，有團員在群組質疑，業者卻解散群組「根本是詐騙」。

吳清宜提醒，出國留、遊學應先查證業者是否為教育部公布的合格業者，廣告文宣也是契約的內容，消費者應把握5天審閱期仔細審閱，可先向業者索取定型化契約，與教育部契約範本比對，確保權益。

延伸閱讀

遊學團遭控日本丟包未成年學員 屏縣議員批教育處「未積極處理」

日本舞者入住旅店行李遭竊 北市警追2清潔員到案

他好奇日本1飯店房間小仍一堆人住 內行曝3關鍵：CP值高

日本列17個重點投資領域 推動日相高市早苗經濟政策

相關新聞

辦日本遊學 簽留學契約 爆糾紛

屏東縣一家外語補習班打著承辦日本遊學名號，推出暑假遊學行程，上午在語言學校學習，下午旅遊行程，27天收費近10萬元，宣稱...

16日說明會 來去矽谷冬令營

聯合報與有行旅「2026美國矽谷科技冬令營」帶領學子參訪美超微國際知名企業，與矽谷第一名高中機器人MVRT社團實作交流，...

張金鑑獎學金 29人獲獎

「財團法人張金鑑先生行政學術獎學基金會」公布一一三學年度獎學金得獎名單，研究生共十四名，分別是台大陽庭妮、政大陳郁函、林...

遊學團遭控日本丟包未成年學員 屏縣議員批教育處「未積極處理」

屏東縣某外語補習班日本遊學團，遭未成年學員投訴丟包東京；且實際簽訂為留學契約，疑無相關登記。屏東縣議員陳揚今天批評教育處...

怪才楊馬騰斯成名作再見狗日子 70分鐘無盡跳躍

8名舞者連續跳躍70分鐘，壯觀場面寓意職場勞動，讓比利時怪才編舞家楊．馬騰斯一夕成名，今年他將帶著這部成名作「再見狗日子...

金翎：台灣是中文世界唯一沒有文學審查的自由國度

台美作家金翎去年翻譯台灣作者楊双子作品「台灣漫遊錄」，獲得美國國家圖書獎翻譯文學獎。金翎昨天在多倫多演講中表示，台灣是中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。