張金鑑獎學金 29人獲獎

聯合報／ 本報訊

「財團法人張金鑑先生行政學術獎學基金會」公布一一三學年度獎學金得獎名單，研究生共十四名，分別是台大陽庭妮、政大陳郁函、林敬宣、台北大學張庭甄、連庭誼、台北市立大學王亭媗、中興大學賴冠瑾、中央警察大學陳志豪、中山大學黃開亮、暨南國際大學楊皓巖、東華謝凱旭、世新鄭正、東海大學哎苡蜜伊．樓幸、佛光大學王奕翔。

此外，大學部有十五名，包括台大黃筠鈞、政大周稼富、台北大許家綺、台北市立大學呂雅禎、暨南國際大學方姵晴、中正大學楊舜仁、台南大學廖宸妤、東華盧婷婷、淡江徐芷儀、世新周委婕、東吳黃詠翔、東海陳詩羽、文化大學吳慧婷、中華大學蕭嘉鏡、佛光大學晁廷瑞。

頒獎典禮將於下周一（十日）中午十二時於公務人力發展學院貴賓廳（台北市新生南路三段卅號）舉行。

獎學金

賣1張機票只賺1杯美式咖啡 易遊網怎獲利年增98％、稱霸全台

相關新聞

遊學團遭控日本丟包未成年學員 屏縣議員批教育處「未積極處理」

屏東縣某外語補習班日本遊學團，遭未成年學員投訴丟包東京；且實際簽訂為留學契約，疑無相關登記。屏東縣議員陳揚今天批評教育處...

北市公托監視器異地雲端備份保留45日 議員要求增至60天

北市社會局設置完成公辦民營托嬰機構監視錄影器異地雲端備份，本月開始運作，保留時間為45天，議會民政委員會上午討論此案，認...

立院將排審公教退撫條例 全教產籲停砍年金、逐年撥補

立法院司法及法制委員會將排審公教退撫條例，全教產認為，從教師年金改革、教師法惡修以來，教師尊嚴、福利已遭到嚴重損害，政府...

16日說明會 來去矽谷冬令營

聯合報與有行旅「2026美國矽谷科技冬令營」帶領學子參訪美超微國際知名企業，與矽谷第一名高中機器人MVRT社團實作交流，...

怪才楊馬騰斯成名作再見狗日子 70分鐘無盡跳躍

8名舞者連續跳躍70分鐘，壯觀場面寓意職場勞動，讓比利時怪才編舞家楊．馬騰斯一夕成名，今年他將帶著這部成名作「再見狗日子...

