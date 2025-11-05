聽新聞
張金鑑獎學金 29人獲獎
「財團法人張金鑑先生行政學術獎學基金會」公布一一三學年度獎學金得獎名單，研究生共十四名，分別是台大陽庭妮、政大陳郁函、林敬宣、台北大學張庭甄、連庭誼、台北市立大學王亭媗、中興大學賴冠瑾、中央警察大學陳志豪、中山大學黃開亮、暨南國際大學楊皓巖、東華謝凱旭、世新鄭正、東海大學哎苡蜜伊．樓幸、佛光大學王奕翔。
此外，大學部有十五名，包括台大黃筠鈞、政大周稼富、台北大許家綺、台北市立大學呂雅禎、暨南國際大學方姵晴、中正大學楊舜仁、台南大學廖宸妤、東華盧婷婷、淡江徐芷儀、世新周委婕、東吳黃詠翔、東海陳詩羽、文化大學吳慧婷、中華大學蕭嘉鏡、佛光大學晁廷瑞。
頒獎典禮將於下周一（十日）中午十二時於公務人力發展學院貴賓廳（台北市新生南路三段卅號）舉行。
