16日說明會 來去矽谷冬令營

聯合報／ 本報訊

聯合報與有行旅「2026美國矽谷科技冬令營」帶領學子參訪美超微國際知名企業，與矽谷第一名高中機器人MVRT社團實作交流，和神經科學儀器公司合作，進行腦波科技工作坊，前進 Google、Apple 以及 Meta 等科技龍頭的園區；拜訪矽谷新創公司Taelor，與創業家阿雅深度對談，參訪史丹佛、柏克萊兩大名校，與留學生經驗交流。

「2026美國矽谷科技冬令營」本月十六日營隊說明會，歡迎預約報名，請洽02-8643-3905、8643-3543。營隊時間為明年二月四日至二月十五日，瀏覽旅程

矽谷 超微 柏克萊

