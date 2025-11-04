遊學團遭控日本丟包未成年學員 屏縣議員批教育處「未積極處理」

快訊

中央社／ 屏東縣4日電
屏東縣某外語補習班日本遊學團，遭未成年學員投訴丟包東京。示意圖／AI生成
屏東縣某外語補習班日本遊學團，遭未成年學員投訴丟包東京。示意圖／AI生成

屏東縣某外語補習班日本遊學團，未成年學員投訴丟包東京；且實際簽訂為留學契約，疑無相關登記。屏東縣議員陳揚今天批評教育處行政效率低落。教育處將請業者說明。

投訴人告訴媒體，該團行程從7月8日到8月3日，總計27天，收費新台幣9萬7300元，參與14人中有6人未成年。業者宣稱費用統包，卻在當地被要求自付交通費、景點門票，且時常無領隊跟隨。

國民黨籍縣議員陳揚今天議會質詢表示，教育處不應等到民眾走投無路才進行調查，此案9月10日即送文教育處，9月12日教育處送消保官處理，卻等到他主動邀請當事人到服務處，並在10月20日邀集會議，教育處才有積極作為。

陳揚表示，依屏東縣短期補習班設立及管理規則，補習班不得從事與補習教育目的無關營利行為，業者登記為補習班僅有1、2樓，實際上3、4樓也有教學行為，且不當招攬遊學團，甚至還在招攬明年寒假團。教育處應要求業者限期改善或衡量是否停照。

教育處長陳國祥答詢表示，教育處在10月27號實地查核，該業者1、2樓登記為補習班，3樓則是母公司，母公司設有留遊學業務。若契約在1、2樓簽訂，可依補習班相關法規開罰，若在3樓簽訂，屬體制外灰色地帶，須進一步釐清，將安排業者1週內說明。

針對業者疑違反補習班相關法規於3、4樓教學，教育處告訴中央社記者，已於3日函文補習班提出說明並立即改善，後續倘經查未依規限期改善，將依補習及進修教育法處分。

教育處提及，補習班母公司在教育部登記業務僅有留學，實際行程卻像遊學，不符留學契約部分，將再請業者說明。消費爭議部分，消保官已排定7日進行消費爭議調解委員會議。

