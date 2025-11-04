教育部辦學校午餐輔導團交流會 結合食農教育、邊吃邊學健康知識
教育部今天在台北舉辦學校午餐輔導團交流會，邀請多個學校代表分享，如何將午餐結合食農教育，讓學生一邊吃、一邊學習健康知識，還能了解在地產業。
今天在國家教育研究院台北院區舉辦的「地方政府學校午餐輔導團工作重點說明暨健康飲食及食農教育年度專題研討交流會」，共近百人參與。
交流會中邀請各縣市學校代表分享，例如台北市學校的「清江午餐，鈣厲害」、「學校午餐我來設計：菇類料理」，結合營養和食材知識，活化用餐時間。
許多學校也結合在地產業特色，例如彰化縣推動「吃一盤我的故鄉」，基隆市推動「今天午餐吃蝦咪」，結合地方農特產品、團膳業者和社區資源，讓學生在吃飯之餘，也能更了解自己的家鄉。
教育部表示，學校午餐不僅是學生每日飲食的重要來源，更是推動健康飲食與食農教育的最佳時機；將持續透過中央與地方輔導團更緊密的協作，深化學校午餐教育功能，讓每一餐都成為學生學習與成長的契機，從餐桌開始建立健康飲食與永續生活的態度。
