快訊

藝人閃兵案再添1大咖！金鐘獎影帝薛仕凌至新北檢自首30萬交保

還沒逮到人！馬國警方證實「黃明志沒官方出境紀錄」全力追緝中

獨／中選會任期屆滿即恢復黨籍 李進勇證實：按民進黨規定是正常流程

教育部辦學校午餐輔導團交流會 結合食農教育、邊吃邊學健康知識

中央社／ 台北4日電
教育部4日在國家教育研究院台北院區舉辦學校午餐輔導團交流會，邀請多個學校代表分享，如何將午餐結合食農教育、健康知識。圖／中央社（教育部提供）
教育部4日在國家教育研究院台北院區舉辦學校午餐輔導團交流會，邀請多個學校代表分享，如何將午餐結合食農教育、健康知識。圖／中央社（教育部提供）

教育部今天在台北舉辦學校午餐輔導團交流會，邀請多個學校代表分享，如何將午餐結合食農教育，讓學生一邊吃、一邊學習健康知識，還能了解在地產業。

今天在國家教育研究院台北院區舉辦的「地方政府學校午餐輔導團工作重點說明暨健康飲食及食農教育年度專題研討交流會」，共近百人參與。

交流會中邀請各縣市學校代表分享，例如台北市學校的「清江午餐，鈣厲害」、「學校午餐我來設計：菇類料理」，結合營養和食材知識，活化用餐時間。

許多學校也結合在地產業特色，例如彰化縣推動「吃一盤我的故鄉」，基隆市推動「今天午餐吃蝦咪」，結合地方農特產品、團膳業者和社區資源，讓學生在吃飯之餘，也能更了解自己的家鄉。

教育部表示，學校午餐不僅是學生每日飲食的重要來源，更是推動健康飲食與食農教育的最佳時機；將持續透過中央與地方輔導團更緊密的協作，深化學校午餐教育功能，讓每一餐都成為學生學習與成長的契機，從餐桌開始建立健康飲食與永續生活的態度。

健康飲食 食農教育 學校午餐 教育部

延伸閱讀

惜食？台中禁學校午餐打包惹議 環團怒批：奇怪邏輯、別因噎廢食

學校午餐有創意！台南市辦親子料理競賽 最高獎金8000元

防範非洲豬瘟疫情 稽查花蓮25國中小團膳未用豬肉

嘉市品牌幸福米飄香日本 食農嘉年華食在市推全齡食農教育

相關新聞

立院將排審公教退撫條例 全教產籲停砍年金、逐年撥補

立法院司法及法制委員會將排審公教退撫條例，全教產認為，從教師年金改革、教師法惡修以來，教師尊嚴、福利已遭到嚴重損害，政府...

北市公托監視器異地雲端備份保留45日 議員要求增至60天

北市社會局設置完成公辦民營托嬰機構監視錄影器異地雲端備份，本月開始運作，保留時間為45天，議會民政委員會上午討論此案，認...

青年百億圓夢計畫 2026年擴大辦理讓800人出國圓夢

配合賴清德總統「國家希望工程」，教育部青年發展署持續辦理「青年百億海外圓夢基金計畫」，115年度將繼續提供青年圓夢機會及...

怪才楊馬騰斯成名作再見狗日子 70分鐘無盡跳躍

8名舞者連續跳躍70分鐘，壯觀場面寓意職場勞動，讓比利時怪才編舞家楊．馬騰斯一夕成名，今年他將帶著這部成名作「再見狗日子...

金翎：台灣是中文世界唯一沒有文學審查的自由國度

台美作家金翎去年翻譯台灣作者楊双子作品「台灣漫遊錄」，獲得美國國家圖書獎翻譯文學獎。金翎昨天在多倫多演講中表示，台灣是中...

多益獎學金名單公布 9團隊行動促教育公平

TOEIC台灣區總代理忠欣公司今天公布2025年「TOEIC公益獎學金」錄取名單，共9組團隊獲選，他們以外語能力為基礎，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。