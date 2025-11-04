金翎：台灣是中文世界唯一沒有文學審查的自由國度
台美作家金翎去年翻譯台灣作者楊双子作品「台灣漫遊錄」，獲得美國國家圖書獎翻譯文學獎。金翎昨天在多倫多演講中表示，台灣是中文世界唯一沒有文學審查的自由國度，但她也提到，要讓台灣文學作品受到世界更多關注，仍是場「漫長戰鬥」。
金翎此行主要是前來加拿大參加多倫多國際作家節（TIFA），向英語世界暢談推介「台灣漫遊錄」。2日她另受邀參與「書蟲俱樂部」文學講座，面對全場近百位讀者聆聽及提問，金翎有感而發地說：「台灣文學是當今中文世界唯一沒有審查制度的國家；人們可以自由寫出任何想寫的東西，它可以非常好，也可以非常糟，但你可以發表它，毋需任何國家政府告訴你這可不可以接受。」
金翎表示：「台灣文學所以獨特，在於人們可以暢所欲言，這才是文學最重要的意義。如果總是擔心這本書會不會永遠無法出版？會不會因此被監禁或流放？很難想像作者如何能創作出真正具有心理價值的作品，例如對人生的真正思考和評論。所以我認為，台灣文學擁有的廣義上的『自由』，在當今中文世界獨一無二。」
金翎還提到，她同時擁有美國和台灣雙重國籍，但「現在哪個國家的民主更強大？絕對是台灣。在美國，已開始感受到審查，無法真正暢所欲言。美國沒有全民健保，必須時時考慮醫療保險，就是某種不自由。」
金翎表示：「當世界各地民主制度都傾向衰落時，歸功於前人的犧牲，台灣民主化進程迅速剝離威權主義，在許多方面都是正面範例；台灣是過去這一世紀來，成功實施民主制度的極少數範例。」
金翎說：「在民主國家開始轉向威權國家的今日，此時比以往任何時候都更需要講述如何『摒棄權威主義，實現民主目標』的故事。」
金翎的分享博得現場如雷掌聲。2024年金翎翻譯「台灣漫遊錄」獲美國國家圖書獎翻譯文學獎、夏白芳圖書獎（Baifang Schell Book Prize）翻譯文學獎。2023年她還翻譯了由周見信、游珮芸合著，講述白色恐怖受難者蔡焜霖的漫畫「來自清水的孩子」。
金翎表示，最近幾年有一群譯者努力讓台灣文學作品獲得各種形式的關注；但英語世界每年出版的其他語言英譯書籍，只佔全年所有英文出版書籍的3%，這些語言包括法語、義大利語、西班牙語和華語等等；「所以，要向國際社會展示台灣文學，必須付出巨大努力，因為我們是在和世界其他地方競爭」。
金翎指出，過去幾年，每年至少有2或3本台灣文學作品被譯成英文，透過美國和英國商業出版社如企鵝蘭登書屋、哈珀出版社等出版；但「要讓台灣文學獲得更多關注，仍然是一場漫長的戰鬥。」
金翎在這場文學講座中，與多大比較文學中心博士候選人及講師慕夏（Matthew Mucha）對談；該講座首次由台灣在紐約暨多倫多兩地文化中心，結合多倫多大學東亞圖書館、孟克學院、亞洲研究所共同舉辦；僑委會海外青年文化大使（FASCA）擔任志工。
