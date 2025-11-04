快訊

北市公托監視器異地雲端備份保留45日 議員要求增至60天

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市社會局設置完成公辦民營托嬰機構監視錄影器異地雲端備份，保留時間為45天，市議會民政委員會上午討論此案。記者楊正海／攝影
北市社會局設置完成公辦民營托嬰機構監視錄影器異地雲端備份，保留時間為45天，市議會民政委員會上午討論此案。記者楊正海／攝影

北市社會局設置完成公辦民營托嬰機構監視錄影器異地雲端備份，本月開始運作，保留時間為45天，議會民政委員會上午討論此案，認為對幼兒不當對待案件，追溯期很容易就超過45日，決議要求提高為60天。社會局表示，考量設備容量，會盡速研議。

北市公托監視器異地儲存案，社會局今年完成建置87處。社會局長姚淑文指出，依照中央「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」規定托嬰機構現場影音資料應至少保存30日，北市先委託中華電信，將雲端備份儲存畫面增加為45日，11月開始啟用。

議員顏若芳認為提升為45日不夠，2023年內湖某托嬰中心虐嬰案，3月爆發後時至5月才積極調查，光是流程就耗時2個月，且經查部分監視器畫面已毀損，顯見45日的影像儲存期限，保護傘不足。且市議會早已有決議要求提高保存期限，社會局不應以「優於現有法令」沾沾自喜。

議員許淑華也表示，公托的幼兒，是2歲以下，不太會表達，等父母發現孩子遭不當對待，可能已經有一段時日，只有保留45日的畫面，很可能會有爭議。

議員林珍羽也質疑，難道這類案件，45日就可以結案或調查完畢？超過45日就查不到了。另外，針對增加的預算，許淑華也認為，市長的二備金有7億，現在只花2億，還有5億，市府應動用二備金來處理。

民政委員會討論後，做出附帶決議，請社會局與中華電信於2周內確認公托監視器雲端備份，從45日擴充至60日，以及討論相關經費，並於12月底前將設備完成建置。

北市社會局指出，依照中央法規，規定托嬰機構現場影音資料應至少保存30日，至於雲端備份，中央已納入兒童托育法草案，雖新法尚未通過，北市已先委託中華電信建制公辦民營托嬰機構雲端備份，儲存45日畫面。至於議員期待延長影音保留時間至60日，考量設備容量等問題，將再與中華電信溝通，盡速研議。

