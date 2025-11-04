怪才楊馬騰斯成名作再見狗日子 70分鐘無盡跳躍

8名舞者連續跳躍70分鐘，壯觀場面寓意職場勞動，讓比利時怪才編舞家楊．馬騰斯一夕成名，今年他將帶著這部成名作「再見狗日子」登台，帶觀眾看見疲憊之後的無盡真實。

2023年秋天藝術節楊．馬騰斯（Jan Martens）以「任何搞分裂的企圖都將以粉身碎骨告終」震撼台灣觀眾；這次的「再見狗日子」則以高強度且近乎強迫的身體節奏，展現舞者意志與極限的抗衡，舞作中可以看見馬騰斯純粹的創作核心，討論著藝術、勞動與娛樂之間的臨界點。

楊．馬騰斯在兩廳院提供的新聞資料中表示，這部作品有種標誌性的特質，像是碧娜．鮑許（PinaBausch）的「春之祭」或是露辛達．柴爾茲（LucindaChilds）的早期作品，它們通常會帶給觀眾一種非常強烈的體驗，「再見狗日子」也有這樣的力量。

「再見狗日子」創作靈感源自美國攝影大師菲利浦·哈爾斯曼（Philippe Halsman）名言：「當你要求一個人跳躍時，他的面具就會掉落，真實的人會出現。」楊．馬騰斯則將「跳躍」化為隱喻，8名舞者在無配樂的舞台上，被迫維持統一節奏連續跳躍70分鐘，直到出現失控，這也成為揭露真實的瞬間。

楊．馬騰斯分享，這部作品既是一場對抗，也是一場慶典，「當身體極度疲憊的狀態下，真實會現身，而我們也會有意想不到的回報。」

兩廳院表示，這次演出由中國信託新舞臺藝術節與法國珠寶品牌梵克雅寶共同合作，這屆新舞臺藝術節以「動態臨界點」為主題，透過多元風格和表演形式，邀請觀眾透過劇場找回身體與時間的平衡。梵克雅寶透過「兩廳院藝術零距離」計畫，邀請平溪國中60名師生觀賞演出，深化藝術教育的體驗與啟發。

楊．馬騰斯「再見狗日子」將於11月7日至11月9日演出，地點在國家戲劇院。

