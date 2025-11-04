台灣工藝獎得獎名單公布 山岳琉韻呈山巒光影詩意
工藝中心今天公布今年「台灣工藝獎」獲獎作品，獲創作獎工藝美術組一等獎作品「山岳琉韻」，運用高溫吹製技法與多層色粉堆疊，使琉璃在流動與凝結間呈現山巒浮光掠影詩意。
獎勵創作並建構工藝人才培育系統，國立台灣工藝研究發展中心2023年起推動「台灣工藝獎」，分為「創作獎」工藝美術組、工藝設計組及「協作獎」，今年共277件作品參賽，經各領域專業評審初、決選嚴謹審查，最終選出53件創作獎入選作品，及2件協作獎案例。
工藝中心主任陳殿禮今天透過新聞稿表示，這屆創作獎延續自然、循環、永續核心精神，鼓勵創作者從材料來源、技術革新、文化意涵至生活實踐探索當代工藝價值；創作獎工藝美術組著重藝術語彙與個性化表現，工藝設計組則強調理性思維、設計系統性與量產可行性。
工藝中心表示，創作獎工藝美術組一等獎、紅琉璃有限公司作品「山岳琉韻」，以台灣名山百岳為創作靈感，運用高溫吹製技法與多層色粉堆疊，搭配捲繞、剪接與平壓等手法，使琉璃在流動與凝結之間呈現山巒浮光掠影的詩性景緻。
工藝中心表示，創作獎工藝設計組一等獎、謝承達作品「方圓之間」，融合傳統塑革技藝與現代數位製造技術，在探索材質彈性與結構邊界中，突破皮革物件既有形象，轉化為兼具文化脈絡與當代表現的革新創作，展現皮革工藝從手感走向設計思維的另一種可能。
工藝中心表示，協作獎表揚長期投入並支持工藝產業發展的個人、團體或事件，這屆獲獎團體為五穀文化村「苗栗陶推廣平台與世代傳承實踐」，及台灣STU設計師協會「高雄燕巢．橫山共創基地」，獲獎團體透過場域經營、人才培育、教育推廣，凝聚在地能量，落實工藝共學、共創與永續傳承核心價值。
