快訊

等到iPhone嗶進站！明年6方式進北捷 「乘車碼」悠遊付也能用

她住台5年交不到朋友 外國人大嘆「台灣人友善」：但不會邀你聚會

日本熊出沒頻傳 本州唯一「無熊」縣成安心旅遊新據點

台灣工藝獎得獎名單公布 山岳琉韻呈山巒光影詩意

中央社／ 南投縣4日電

工藝中心今天公布今年「台灣工藝獎」獲獎作品，獲創作獎工藝美術組一等獎作品「山岳琉韻」，運用高溫吹製技法與多層色粉堆疊，使琉璃在流動與凝結間呈現山巒浮光掠影詩意。

獎勵創作並建構工藝人才培育系統，國立台灣工藝研究發展中心2023年起推動「台灣工藝獎」，分為「創作獎」工藝美術組、工藝設計組及「協作獎」，今年共277件作品參賽，經各領域專業評審初、決選嚴謹審查，最終選出53件創作獎入選作品，及2件協作獎案例。

工藝中心主任陳殿禮今天透過新聞稿表示，這屆創作獎延續自然、循環、永續核心精神，鼓勵創作者從材料來源、技術革新、文化意涵至生活實踐探索當代工藝價值；創作獎工藝美術組著重藝術語彙與個性化表現，工藝設計組則強調理性思維、設計系統性與量產可行性。

工藝中心表示，創作獎工藝美術組一等獎、紅琉璃有限公司作品「山岳琉韻」，以台灣名山百岳為創作靈感，運用高溫吹製技法與多層色粉堆疊，搭配捲繞、剪接與平壓等手法，使琉璃在流動與凝結之間呈現山巒浮光掠影的詩性景緻。

工藝中心表示，創作獎工藝設計組一等獎、謝承達作品「方圓之間」，融合傳統塑革技藝與現代數位製造技術，在探索材質彈性與結構邊界中，突破皮革物件既有形象，轉化為兼具文化脈絡與當代表現的革新創作，展現皮革工藝從手感走向設計思維的另一種可能。

工藝中心表示，協作獎表揚長期投入並支持工藝產業發展的個人、團體或事件，這屆獲獎團體為五穀文化村「苗栗陶推廣平台與世代傳承實踐」，及台灣STU設計師協會「高雄燕巢．橫山共創基地」，獲獎團體透過場域經營、人才培育、教育推廣，凝聚在地能量，落實工藝共學、共創與永續傳承核心價值。

延伸閱讀

小鵬飛行車 拚年產萬台

本季最IN後背包 FENDI標誌扣鎖為柔軟包身大大加分

火光閃耀見真情 Harry Winston海瑞溫斯頓呈獻經典訂婚鑽戒系列

凱莉包如何做成的？愛馬仕匠心工坊11月登台北 開放line報名免費參加

相關新聞

立院將排審公教退撫條例 全教產籲停砍年金、逐年撥補

立法院司法及法制委員會將排審公教退撫條例，全教產認為，從教師年金改革、教師法惡修以來，教師尊嚴、福利已遭到嚴重損害，政府...

北市公托監視器異地雲端備份保留45日 議員要求增至60天

北市社會局設置完成公辦民營托嬰機構監視錄影器異地雲端備份，本月開始運作，保留時間為45天，議會民政委員會上午討論此案，認...

青年百億圓夢計畫 2026年擴大辦理讓800人出國圓夢

配合賴清德總統「國家希望工程」，教育部青年發展署持續辦理「青年百億海外圓夢基金計畫」，115年度將繼續提供青年圓夢機會及...

怪才楊馬騰斯成名作再見狗日子 70分鐘無盡跳躍

8名舞者連續跳躍70分鐘，壯觀場面寓意職場勞動，讓比利時怪才編舞家楊．馬騰斯一夕成名，今年他將帶著這部成名作「再見狗日子...

金翎：台灣是中文世界唯一沒有文學審查的自由國度

台美作家金翎去年翻譯台灣作者楊双子作品「台灣漫遊錄」，獲得美國國家圖書獎翻譯文學獎。金翎昨天在多倫多演講中表示，台灣是中...

多益獎學金名單公布 9團隊行動促教育公平

TOEIC台灣區總代理忠欣公司今天公布2025年「TOEIC公益獎學金」錄取名單，共9組團隊獲選，他們以外語能力為基礎，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。