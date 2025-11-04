立院將排審公教退撫條例 全教產籲停砍年金、逐年撥補

立法院司法及法制委員會將排審公教退撫條例，全教產認為，從教師年金改革、教師法惡修以來，教師尊嚴、福利已遭到嚴重損害，政府應停止逐年砍1.5%退休金，並逐年編列經費撥補退撫基金缺口，依消費者指數累計成長率核實調整退休金，維護教師權益。

全教產今日召開記者會指出，年改後第一年退休金所得替代率每人減20%，另因「年改所得替代率每年1月1日再砍1.5％」，107年至114年已砍了9%，且修法後軍公教是以退休前15年均俸做為母數計算，整體所得替代率降低已超過30%以上。

此外，全教產批評，自106年12月到113年12月，消費者物價指數已漲超過11.47%，兩者合起來已形同雙砍，加上公教退撫給與調整早就跟不上通膨，還要每年要下砍1.5%，造成實質所得減少。

日前銓敘部報告指出，修法將導致政府撥補加重。全教產指出，政府為穩定勞保財務，從109年開始六度經由中央政府總預算案撥補勞保，合計3870億元，明年預計再編列1300億撥補勞保，總計5170億元，反觀公教人員退撫基金卻無撥補，可說天壤之別。若要使公教人員退撫基金維持在原來138年及134年不用罄，須由政府預算撥補金額10年撥補金額共3370億元，平均一年僅337億元。

桃園市教育產業理事長吳明玉則提到，106年通過的公立學校教職員退休撫卹條例第8條有規定，實施後的育嬰假才可購買退休年資，早期請育嬰假的老師連育兒津貼都沒有，竟然沒辦法一體適用。無論哪個時代，請育嬰假的老師都是值得被尊重、鼓勵的，應可全額負擔補繳退撫基金買年資。

全教產理事長林蕙蓉表示，年金改革、教師法惡修、校事會議惡搞以來，教師尊嚴、福利、退休待遇都受到嚴重傷害，影響的早已不只是在職或退休教師，更是國家培育人才，政府應停止逐年再砍1.5%退休金，並立即止血、逐年編列經費撥補退撫基金缺口、依消費者指數累計成長率核實調整退休金。公平、公正、無政治私慾的改革，才是真正改革。

