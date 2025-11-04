退撫基金僅撥補294億 教團籲停砍退休金

全國教育產業總工會上午在立法院舉行「停砍年金立即止血 撥補改革比照勞工」記者會，呼籲政府應停止年金砍扣，並持續向退撫基金挹注財源。

全教產理事長林惠蓉指出，自107年起公教人員所得替代率已下降超過三成，若每年再砍1.5%，恐影響退休人員生存權。

台北教育工會理事長李惠蘭則批評，政府稅收超徵、退撫基金去年獲利1600億，卻僅撥補294億，勞保與退撫基金差別待遇不公。

