青年百億圓夢計畫 2026年擴大辦理讓800人出國圓夢

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部青年發展署持續辦理「青年百億海外圓夢基金計畫」，115年度將繼續提供青年圓夢機會及獎勵金。本報資料照片
配合賴清德總統「國家希望工程」，教育部青年發展署持續辦理「青年百億海外圓夢基金計畫」，115年度將繼續提供青年圓夢機會及獎勵金，鼓勵15至30歲青年勇敢追逐國際夢想。2026年第一梯次圓夢機會即將啟動，於2025年11月3日開放線上申請、12月31日截止，預計提供800人次以上出國圓夢的機會，詳細申請資訊及簡章將同步公布於「青年百億海外圓夢基金計畫」活動網站（https://twpathfinder.org/）。

青年署指出，青年百億海外圓夢基金計畫2025年的執行成果表現亮眼，總計協助1463名青年出國，其中1273名青年藉由「海外翱翔組」出國圓夢，另外190名運用「築夢工場組」的自主提案與孵化輔導機制，成功完成出國圓夢計畫。

青年署說明，為持續深化青年國際競爭力，且讓圓夢機會更貼近青年的喜好與關注的議題，此次特別規畫提供青年至美國頂尖名校接受人工智慧（AI）相關培訓，並安排於費城科技週進行見習與交流，接軌國際最前沿科技趨勢。另外將結合青年喜愛日本數位影視、Cosplay（角色扮演）與新媒體產業，提供有志從事文創或娛樂產業的青年赴日培訓，了解日本創意產業的市場運營與國際合作模式。2026年也規畫前往國際間有名的亞維儂藝術節進行文化交流與見習，近距離接觸國際級的表演藝術策劃與執行。

青年署於今年於計畫中特別推出「圓夢助力方案」，針對經濟弱勢、偏鄉、原住民族及家庭特殊狀況等青年，提供前期培力課程、提案輔導及國際溝通訓練，協助其具備申請及執行海外圓夢計畫的能力。

今年12月11日至14日青年署預計在華山藝文特區舉辦成果交流活動，邀請今年出國圓夢的青年現身說法，經驗傳承後續有興趣出國圓夢的有志青年。教育部強調，所有提案均經專業委員審查，通過後由青年發展署給予經費與資源支持。

