多益獎學金名單公布 9團隊行動促教育公平

中央社／ 台北4日電
TOEIC台灣區總代理忠欣公司今天公布2025年「TOEIC公益獎學金」錄取名單。圖／忠欣公司提供
TOEIC台灣區總代理忠欣公司今天公布2025年「TOEIC公益獎學金」錄取名單，共9組團隊獲選，他們以外語能力為基礎，透過海外教育交流、偏鄉弱勢輔導等方式，讓教育更公平。

多益獎學金規定團隊成員須具備一定的英語門檻，投入與英語應用相關的公益活動。忠欣公司今天發布新聞稿指出，今年申請團隊提出的計畫多元且具創意，結合教育、科技與社會關懷，展現青年對教育議題的深度關注，經評選後有9組團隊脫穎而出，獲得總金額新台幣22.5萬元獎助。

例如「InspireEd」團隊參與印尼瑪瑯國際史懷哲計畫；「菲得講英文」投入菲律賓海外醫療志工服務；「Coffee, cha or story?」前往土耳其展開服務學習；「英響力」於綠島國小規劃暑期英語營；「心心相英」則是在寒假期間深入偏鄉進行英語教學。

忠欣公司表示，許多團隊雖從小處起步，卻能長期投入教育現場，透過英語力累積改變的力量，從發現問題到嘗試解決問題的過程，正是實踐社會責任最具意義的旅程。

