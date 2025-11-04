TCCF創意內容大會開幕 李遠期許實現夢想走向國際

TCCF創意內容大會今天舉行開幕式，文化部長李遠表示，期盼台灣文化內容朝「跨域、跨科技、跨國際」方向前進，並找到更多國際盟友，一起實現夢想、走向國際。

李遠表示，台灣因為科技被世界看見，近年隨著6年前成立文策院，並將台灣文化內容作為「國家戰略產業」，不僅讓影視產業市場逐漸復甦，更有機會讓台灣文化內容走向國際。

李遠提到他9月時與法國國家電影與動畫中心（CNC）主席布魯埃爾（Gaëtan Bruel）會面，布魯埃爾特別提到，台灣作為影像大國，也擁有最先進的科技，在亞洲XR領域，「台灣一定是法國合作的首選」。

「我不曉得他講真的還假的，可是我心裡有一點感觸，台灣終於被看見了。我這幾次出國都發現，台灣的角色隨著科技的發展，被全世界看見」，李遠表示。

李遠也提到近期台灣電影「96分鐘」票房突破新台幣2億元，「台灣電影有10年每部電影票房不到100萬元，我們苦苦撐了10、20年之後，影視產業又起來」。

「跟韓國比起來，我們也許晚了20年，可是畢竟開始了。文策院從成立到現在短短的6年，一直在摸索，我希望回顧這6年到底我們做了什麼，要不要調整一些策略，我也非常感激這6年文策院在不同的董事長跟不同的院長摸索下，開始走向國際，TCCF就是一個最好的例子」。

李遠強調，文化創意產業非常重要的一點就是跨域，不只做影視，也做漫畫、出版、音樂、戲劇，未來的產製更要朝向科技化，再來就是跨國際，台灣市場2300萬人口養不活我們自己的影視產品，台灣影視工作者非常辛苦，帶著影片到全世界賣，哪怕是賣一點點也好。

李遠說：「我希望未來我們就像這種TCCF的場合，能夠找到很多國際的朋友，成為我們未來的盟友，一起走向國際」。

商品推薦