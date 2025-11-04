青年海外圓夢計畫報名開跑 逾800人次出國機會

教育部今天表示，115年青年百億海外圓夢基金計畫即日起開放申請，預計提供逾800人次出國機會，並針對弱勢、偏鄉等青年提供培力課程，協助其申請海外圓夢計畫。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，為實踐總統賴清德「國家希望工程」中對青年國際接軌的承諾，青年署持續辦理「青年百億海外圓夢基金計畫」，115年繼續提供青年圓夢機會及獎勵金，鼓勵15至30歲青年勇敢追逐國際夢想。

青年署提到，114年青年百億海外圓夢基金計畫執行成果亮眼，成功協助1463名青年在國際舞台圓夢，包含1273名青年藉由「海外翱翔組」出國圓夢，另有190名運用「築夢工場組」的自主提案與孵化輔導機制，完成出國圓夢計畫。

115年青年百億海外圓夢基金計畫第1梯次於即日起至114年12月31日開放線上申請，申請資訊及簡章同步公布於「青年百億海外圓夢基金計畫」活動網站（https://twpathfinder.org/）。

為讓圓夢機會更貼近青年的喜好與關注的議題，青年署指出，115年特別規劃提供青年至美國頂尖名校接受AI相關培訓，並安排於費城科技週見習與交流；另外，也會結合青年喜愛的日本數位影視、Cosplay（角色扮演）與新媒體產業，提供有志於文創或娛樂產業的青年赴日培訓。

青年署表示，115年計畫也規劃前往在法國舉辦的亞維儂藝術節進行文化交流與見習，近距離接觸國際級的表演藝術策劃與執行；115年第1梯次預計提供超過100個海外翱翔圓夢計畫，800人次以上出國圓夢的機會，相關資訊將陸續公告於計畫平台上。

為使弱勢青年也能獲得平等參與海外圓夢機會，青年署於今年計畫中推出「圓夢助力方案」，針對經濟弱勢、偏鄉、原住民族及家庭特殊狀況等青年，提供前期培力課程、提案輔導及國際溝通訓練，協助其具備申請及執行海外圓夢計畫的能力。

