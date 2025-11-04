獨／遊學卻簽留學契約 學生東京慘遭丟包受害逾15人

未成年學生暑假參加日本遊學團慘被丟包，屏東市某外語補習班打著承辦日本遊學名號，宣稱安排語言學校，下午旅遊行程，收費近10萬元什麼都有包，未料小六生、國三生到了東京機場才發現，交通、門票要自己付，瞬間變「自助旅行」。家長痛批，業者辦「遊學」卻給他們簽「留學」契約，初估受害逾15人。

屏東縣府消保官吳清宜說，此案排定11月7日消費爭議調解委員會議，協助2造釐清契約內容及解決爭議。另外，該行程是留學或遊學，業者有無違反定型化契約規定，由教育處依法查明裁處。

「這根本就是詐騙！」翁姓家長怒批，這家外語補習班公開招收114年暑期遊學團公開宣傳並在旅展招生時稱辦遊學，但依法應簽「遊學契約」，但給他們團員簽「留學契約」，還不讓他們有5天審閱期，簽完名後直接將契約收走。

遊學團今年7月8日到8月3日為期4周，收費9萬7300元，上午日本語言學校，下午旅遊，這趟遊學讓國三黃同學瞬間一夜長大，該團14名成員，8名大人、6名未成年，最小是4歲。

國三黃同學說，繳近10萬元宣稱統包遊學費，抵達日本後，吃的、交通費、景點門票自己付，也沒領隊，他只能自立自強，跟團員的大人們一起照顧未成年團員。一下飛機後，原以為有車子載他們到學校，卻要他們自己買車票。到了宿舍跟招生會照片差異大，招生會稱是三人一間套房有衛浴、廚房，但他們的房間是上下舖，衛浴、廚房共用雅房。

黃同學說，很多行程將他們帶到定點，就叫他們自己參觀，也沒說哪裡集合，有些行程較遠，也都是自己想辦法解決。家長痛批，將未成年小孩丟包在在國外，完全忽視小孩萬一在國外失蹤的風險。事件發生後，團員在遊學群組提出疑問，業者卻直接將群組解散。

翁姓家長無奈說，團員提消費者申訴，檢舉該補習班相關的違法事項，宛若變成「公文旅行」。旅遊業務找交通部觀光署、該公司留、遊學契約混用要向教育部、補習班招攬遊學要向縣府教育處，消費爭議向消保官，涉及詐欺向屏東地檢署。

補習班業者只透過櫃檯人員回應交給法律處理。縣議員陳揚接獲陳情，陳揚說，補習班是教育處的主管業務，受害者還有未成年，教育處的角色應扮演跨局處溝通，但卻消極無作為。

教育處表示，該申訴案9月12日函請該補習班，也跟陳情人說明若補習班未依規定處理有相關救濟辦法，查證雙方簽訂契約對象不是補習班。若補習班有經營留、遊學業務，招生對象與上課地點經查證與立案內容不符，查證屬實會依法辦理。 住宿空間是10人雅房隔成2人一間。圖／家長提供 住宿空間是10人雅房隔成2人一間。圖／家長提供

