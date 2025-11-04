吳舜文新聞獎 聯合報6作品入圍

第卅九屆吳舜文新聞獎昨天公布入圍名單，聯合報六件作品入圍。包括「從毒寶寶到受虐老人，法醫解剖刀下的四道社會傷痕」入圍深度報導獎文字類、「國在山河廢—直擊營建廢棄物毀國土調查報導」入圍調查報導獎、「全球瞭望—二○二四美選觀測系列報導」入圍國際新聞報導獎、「河好如初—讓我們與河流重修舊好」入圍嚴凱泰先生永續發展新聞報導獎。

深度報導獎融媒體類，共入圍兩件作品：「新太空時代：地緣角力、國安戰場、商業版圖 誰將搶占宇宙藍海？」以及「自辦重劃發財夢：玩弄人頭、套利百億 拆解一場圍繞土地的金錢遊戲」。

新太空時代專題聚焦二○三五年，全球太空經濟規模將成長三倍，世界各國從地球競逐至外太空，在美中兩大陣營的角力下，台灣更不能置身事外，其中的挑戰以及困境，需要國人更加關心；自辦重劃發財夢專題，則聚焦台版土地開發，記者獨家調查到土地開發商用人頭套利，玩弄法律的過程，讓人怵目驚心。

吳舜文新聞獎每年參賽作品眾多，是國內競爭激烈的新聞獎之一。本屆競賽獎項包括「深度報導獎—文字類」、「深度報導獎—影音類」、「深度報導獎—融媒體類」；不分類的「調查報導獎」、「國際新聞報導獎」、「新聞攝影獎」、「學生新聞報導獎」及「嚴凱泰先生永續發展新聞報導獎」等共八個大獎，報名總件數為五二五件，四十五件作品入圍，其中包括十八家媒體及五所學校。

財團法人吳舜文新聞獎助基金會，訂於十二月四日下午二點，舉行第三十九屆吳舜文新聞獎頒獎典禮。

