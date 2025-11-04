聽新聞
0:00 / 0:00

吳舜文新聞獎 聯合報6作品入圍

聯合報／ 記者林秀姿／台北報導

第卅九屆吳舜文新聞獎昨天公布入圍名單，聯合報六件作品入圍。包括「從毒寶寶到受虐老人，法醫解剖刀下的四道社會傷痕」入圍深度報導獎文字類、「國在山河廢—直擊營建廢棄物毀國土調查報導」入圍調查報導獎、「全球瞭望—二○二四美選觀測系列報導」入圍國際新聞報導獎、「河好如初—讓我們與河流重修舊好」入圍嚴凱泰先生永續發展新聞報導獎。

深度報導獎融媒體類，共入圍兩件作品：「新太空時代：地緣角力、國安戰場、商業版圖 誰將搶占宇宙藍海？」以及「自辦重劃發財夢：玩弄人頭、套利百億 拆解一場圍繞土地的金錢遊戲」。

新太空時代專題聚焦二○三五年，全球太空經濟規模將成長三倍，世界各國從地球競逐至外太空，在美中兩大陣營的角力下，台灣更不能置身事外，其中的挑戰以及困境，需要國人更加關心；自辦重劃發財夢專題，則聚焦台版土地開發，記者獨家調查到土地開發商用人頭套利，玩弄法律的過程，讓人怵目驚心。

吳舜文新聞獎每年參賽作品眾多，是國內競爭激烈的新聞獎之一。本屆競賽獎項包括「深度報導獎—文字類」、「深度報導獎—影音類」、「深度報導獎—融媒體類」；不分類的「調查報導獎」、「國際新聞報導獎」、「新聞攝影獎」、「學生新聞報導獎」及「嚴凱泰先生永續發展新聞報導獎」等共八個大獎，報名總件數為五二五件，四十五件作品入圍，其中包括十八家媒體及五所學校。

財團法人吳舜文新聞獎助基金會，訂於十二月四日下午二點，舉行第三十九屆吳舜文新聞獎頒獎典禮。

吳舜文

延伸閱讀

39屆吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報6件作品入圍

中職／林安可行使旅外自由球員權利 傳軟銀巨人等多隊有興趣

金馬62／導演論壇名單公布！陳玉勳領軍　10名導暢談創作甘美與艱辛

金馬62電影論壇：10位入圍導演齊聚分享獨門創作秘辛

相關新聞

吳舜文新聞獎 聯合報6作品入圍

第卅九屆吳舜文新聞獎昨天公布入圍名單，聯合報六件作品入圍。包括「從毒寶寶到受虐老人，法醫解剖刀下的四道社會傷痕」入圍深度...

台灣無人機足球國家隊出征 跨齡菁英展現科技運動實力

由全台各地跨校、跨齡菁英選手組成的「台灣無人機足球代表隊」，將於11月14日前往上海，參加全球首屆「世界無人機足球錦標賽...

114年U-start績優團隊出爐 28團隊創業獎金達2200萬元

教育部青年署114年度「U-start創新創業計畫」(https://ustart.yda.gov.tw/)第二階段績優...

彰化4所小校進入裁併校評估 教育界：明年選舉年縣府不會動手

彰化縣政府盤點學生總人數低於40人的小校，有5校入圍裁併校名單，這些學校校長都很努力招生，但其中3校連續3年上榜；教育界...

U-start創業計畫總獎金2200萬創新高 4隊獲百萬

114年「U-start創新創業計畫」第2階段績優團隊名單揭曉，共19校、28組創業團隊獲選，創業總獎金高達2200萬元...

新北首創學前特幼鑑定安置線上化 家長免出門一站完成

新北市教育局今宣布首創「學前特殊教育幼兒鑑定安置作業系統」，自115學年度起全面導入線上申辦。家長不必再四處奔波或提交紙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。