台灣無人機足球國家隊出征 跨齡菁英展現科技運動實力

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
由全台各地跨校、跨齡菁英選手組成的「台灣無人機足球代表隊」11月14日前往上海，參加全球首屆「世界無人機足球錦標賽」。圖／代表隊提供
由全台各地跨校、跨齡菁英選手組成的「台灣無人機足球代表隊」，將於11月14日前往上海，參加全球首屆「世界無人機足球錦標賽」（WDSC），與世界各國好手同場競技，展現台灣在STEAM教育與科技運動的軟硬實力。

代表隊選手皆於今年7月27日的「2025 FAI WDSC世界無人機足球錦標賽」國家隊選拔賽中脫穎而出，最終組成40公分級（F9A-A）1隊及20公分級（F9A-B）2隊，共三支隊伍出征。

台中選手包含台中高工邱世宇、邱世安，中科實中張于雲，明道中學黃歆恩，葳格國際張永嘉，以及最年輕的麗喆雙語小學黃歆淳。

無人機足球（Drone Soccer）是結合飛行技術、電子工程、團隊戰術與機械設計的創新航模運動。選手操控球形無人機在空中展開攻防、衝撞、射門，極度考驗反應速度與團隊默契。

教練團指出，高中生負責戰術與維修，國中小學生展現操作靈活度，堪稱工程師與飛行員的結合。中科實中學生張于雲表示，能代表台灣出征是莫大榮耀，「我們會全力以赴，讓世界看見台灣的科技實力與創新能量。」

此次賽事由國際航空聯盟（FAI）主辦，為全球最高級別的官方賽事，亦獲國際奧委會認可。台灣代表隊由中華民國飛行總會指導、教育部體育署支持，依循奧林匹克精神正式出賽，象徵我國在科技與體育融合領域邁入新里程碑。

立法委員廖偉翔指出，無人機足球屬「動力飛行」運動，兼具科技與體育特質，國內尚未納入運動部（體育署）正式管理，但日本、韓國已積極推動，亞運與青奧也將列為示範項目。他呼籲政府正視趨勢，並提出三大訴求：將動力飛行正式納管、成立「科技經濟類別」運動項目，並推動跨部會合作，在中小學廣泛推廣，結合STEM教育與產業發展。

立委羅廷瑋則強調，無人機足球不僅展現科技與運動結合的未來性，更象徵台灣年輕世代的創造力與國際競爭力。他承諾將與中央及地方政府協力爭取資源，作為代表隊的堅強後盾，期盼選手們勇敢逐夢，在國際舞台讓世界看見台灣的光芒。

足球 運動 體育

