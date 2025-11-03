114年U-start績優團隊出爐 28團隊創業獎金達2200萬元

教育部青年署114年度「U-start創新創業計畫」(https://ustart.yda.gov.tw/)第二階段績優團隊名單已於10月底公布，全國計有19校、28組團隊脫穎而出，共獲得高達2200萬元的創業獎金，為歷年最高獎金紀錄，其中有4組獲得百萬首獎。

「U-start創新創業計畫」邁入第17年，至今累計超過4300件申請案、近1500組新創團隊獲得補助。本年度第一階段核定補助77組團隊，經過6個月育成創業輔導後，共有55組完成公司設立，並申請第二階段績優團隊評選，且本次獲選的28組團隊中，有5組加發國際參與獎金，鼓勵團隊拓展國際視野。

青年署指出，今年獲獎的績優團隊，創業領域包含高齡健康照護、交通安全科技、兒童視力復健及社會關懷等多元面向，展現青年創業者對社會議題的積極回應與創新思維。製造技術類「國立台灣科技大學－AloneSafe」團隊，致力開發落地型跌倒偵測器，針對年長者在家中浴室的跌倒風險進行偵測，該產品結合智慧演算法和IoT物聯網技術，達到偵測準確性和告警即時性。

創新服務類「國立台灣科技大學－Synmove新移動」開發機車事故預警系統，透過AI技術預測道路風險並即時警示駕駛人，駕駛可透過手機App接收即時警示，讓台灣交通更安全。

文創教育類「明志科技大學－茲奇製研所」團隊，推出協助斜視孩童復健與矯正的訓練遊戲，透過不同的星球遊戲來訓練孩童眼球轉動，增加雙眼協調能力與聚焦力，降低孩童長大後因斜視需動手術的風險。

社會企業類「東吳大學－拾起希望」團隊，推出訂閱制垃圾代收服務，透過App智慧路線規劃，聘請拾荒者代收垃圾，提升弱勢工作環境，提高勞動保障。

教育部青年發展署定於11月21日舉辦U-start績優團隊頒獎典禮，邀請新創領域的產、官、學界代表參與，共同表揚本年度U-start績優團隊的卓越成果，提供團隊與各界交流互動機會，並協助提升新創團隊能見度及媒合外部資源。

