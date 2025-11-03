快訊

寶佳集團旗下堡新投資突襲！掌握逾一成股權 中工：覬覦經營權

高價吃到飽飲料被驗出腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS皆上榜

三重恐怖情殺！前陽光輔導長淪凶手墜樓亡 2事重擊他釀悲劇

114年U-start績優團隊出爐 28團隊創業獎金達2200萬元

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
「國立台灣科技大學－Synmove新移動」開發機車事故預警系統，透過AI技術預測道路風險並即時警示駕駛人。圖／青年署提供
「國立台灣科技大學－Synmove新移動」開發機車事故預警系統，透過AI技術預測道路風險並即時警示駕駛人。圖／青年署提供

教育部青年署114年度「U-start創新創業計畫」(https://ustart.yda.gov.tw/)第二階段績優團隊名單已於10月底公布，全國計有19校、28組團隊脫穎而出，共獲得高達2200萬元的創業獎金，為歷年最高獎金紀錄，其中有4組獲得百萬首獎。

「U-start創新創業計畫」邁入第17年，至今累計超過4300件申請案、近1500組新創團隊獲得補助。本年度第一階段核定補助77組團隊，經過6個月育成創業輔導後，共有55組完成公司設立，並申請第二階段績優團隊評選，且本次獲選的28組團隊中，有5組加發國際參與獎金，鼓勵團隊拓展國際視野。

青年署指出，今年獲獎的績優團隊，創業領域包含高齡健康照護、交通安全科技、兒童視力復健及社會關懷等多元面向，展現青年創業者對社會議題的積極回應與創新思維。製造技術類「國立台灣科技大學－AloneSafe」團隊，致力開發落地型跌倒偵測器，針對年長者在家中浴室的跌倒風險進行偵測，該產品結合智慧演算法和IoT物聯網技術，達到偵測準確性和告警即時性。

創新服務類「國立台灣科技大學－Synmove新移動」開發機車事故預警系統，透過AI技術預測道路風險並即時警示駕駛人，駕駛可透過手機App接收即時警示，讓台灣交通更安全。

文創教育類「明志科技大學－茲奇製研所」團隊，推出協助斜視孩童復健與矯正的訓練遊戲，透過不同的星球遊戲來訓練孩童眼球轉動，增加雙眼協調能力與聚焦力，降低孩童長大後因斜視需動手術的風險。

社會企業類「東吳大學－拾起希望」團隊，推出訂閱制垃圾代收服務，透過App智慧路線規劃，聘請拾荒者代收垃圾，提升弱勢工作環境，提高勞動保障。

教育部青年發展署定於11月21日舉辦U-start績優團隊頒獎典禮，邀請新創領域的產、官、學界代表參與，共同表揚本年度U-start績優團隊的卓越成果，提供團隊與各界交流互動機會，並協助提升新創團隊能見度及媒合外部資源。

創業 教育部 青年

延伸閱讀

U-start創業計畫總獎金2200萬創新高 4隊獲百萬

全代會大咖沒來引質疑 凌濤 : 新舊團隊做了很完整的交接

2025台灣創新技術博覽會發明競賽結果揭曉　逾五百項創新成果齊耀登場

台灣穩健參與APEC年會 外交團隊臨危不亂守護尊嚴

相關新聞

114年U-start績優團隊出爐 28團隊創業獎金達2200萬元

教育部青年署114年度「U-start創新創業計畫」(https://ustart.yda.gov.tw/)第二階段績優...

彰化4所小校進入裁併校評估 教育界：明年選舉年縣府不會動手

彰化縣政府盤點學生總人數低於40人的小校，有5校入圍裁併校名單，這些學校校長都很努力招生，但其中3校連續3年上榜；教育界...

U-start創業計畫總獎金2200萬創新高 4隊獲百萬

114年「U-start創新創業計畫」第2階段績優團隊名單揭曉，共19校、28組創業團隊獲選，創業總獎金高達2200萬元...

新北首創學前特幼鑑定安置線上化 家長免出門一站完成

新北市教育局今宣布首創「學前特殊教育幼兒鑑定安置作業系統」，自115學年度起全面導入線上申辦。家長不必再四處奔波或提交紙...

業師風暴／「修8學分」可教書 明星高中寧缺勿濫不敢聘

半導體與AI熱潮帶動理科升學潮，理科老師難尋。教育部開放業界人士補修8學分就能上台教書，北一女等明星高中普遍抱持戒慎恐懼態度，甚至寧缺勿濫。學界建議教育部，與其急著開門放人進來，不如修好門裡的制度。「業師入校」新制能否應對教育挑戰，為何各界都打上問號？

聯合盃作文7縣市初賽 學生筆拚文思

第19屆聯合盃全國作文大賽初賽昨在北中南7縣市同步登場，題目皆不同，但各地學生一致認為出題貼近生活，從日常經驗加上自我察...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。