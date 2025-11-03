快訊

非洲豬瘟病毒疫調結果公布 單一案例、未落實蒸煮廚餘感染可能性最高

MLB／G6賽後訓練師一句話 騙到山本由伸「中0日」神話

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化4所小校進入裁併校評估 教育界：明年選舉年縣府不會動手

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣民靖國小沒被廢校停招，本學年改為竹塘國小民靖分校。記者簡慧珍／攝影
彰化縣民靖國小沒被廢校停招，本學年改為竹塘國小民靖分校。記者簡慧珍／攝影

彰化縣政府盤點學生總人數低於40人的小校，有5校入圍裁併校名單，這些學校校長都很努力招生，但其中3校連續3年上榜；教育界人士今指出，明年是選舉年，縣政府考量整體選情，不會裁併小校，應都列為觀察改善的學校。

5所不滿40人的小校都分布在南彰化，除了民靖本學期已併為竹塘國小分校，另外4校有兩校位在二林區、1校在北斗區，1校在員林區，學生總人數32人至37人。彰化市彰南路、芳苑鄉各有1校學生總人數在40人邊緣，也列入觀察改善評估名單。

小校校長面對學生人數滑落或拉不上來，都積極努力改善。一名小校校長表示，學校開辦課後輔導、申請夜光天使計畫，周一至周五照顧到晚上6點甚至7點，夜光天使計畫的學童可獲1個便當當晚餐，至於才藝社團8至10多個，從陶笛、直笛到寫作、又語，應有盡有都免費，無奈偏鄉人口流、少子化，家長到鄰近大鎮工作順便載孩子上學，導致偏鄉竭盡心力仍招不滿40人。

據了解，縣政府裁併小校之前先召開教育審議委員會討論，聽取列入評估名單的學校校長報告，由縣政府主導作出初步決定，校長和行政團隊向社區家長、民眾說明並取得大多數人同意，轉呈教審會決議裁併。

今年作業相對往年低調，5所小校都表明「盡力而為，剩下的交給上級評估」。縣內教育界人士表示，大城鄉潭墘國小裁併校的過程未盡完善，掀起軒然大波，致使縣政府對裁併校格外謹慎，民靖國小僅併入竹塘國小分校未裁撤，又明年是選舉年，縣政府考量整體選情不會「動手」裁併小校只是納入觀察改善名單，請各校繼續努力辦學。

併校

延伸閱讀

彰化員林驚悚車禍影音曝光！疑闖紅燈肇事 3人受傷

彰化順澤宮冠軍路跑報名倒數 摸彩加碼10條黃金符手鍊

彰化社福強化 增大型復康巴士、獲贈136台輪椅

彰化腦麻生眼控電腦學習 未來想當諮商師幫助人

相關新聞

彰化4所小校進入裁併校評估 教育界：明年選舉年縣府不會動手

彰化縣政府盤點學生總人數低於40人的小校，有5校入圍裁併校名單，這些學校校長都很努力招生，但其中3校連續3年上榜；教育界...

U-start創業計畫總獎金2200萬創新高 4隊獲百萬

114年「U-start創新創業計畫」第2階段績優團隊名單揭曉，共19校、28組創業團隊獲選，創業總獎金高達2200萬元...

新北首創學前特幼鑑定安置線上化 家長免出門一站完成

新北市教育局今宣布首創「學前特殊教育幼兒鑑定安置作業系統」，自115學年度起全面導入線上申辦。家長不必再四處奔波或提交紙...

聯合盃台中初賽千人筆拚...出題靈活結合時事 考生：不難發揮

第19屆聯合盃全國作文大賽台中區初賽今登場，共241所各級學校、1058位學生參賽，今年題目靈活又具時事性，有考生以自身...

聯合盃台南初賽題目超靈活 學生展現成熟生活經驗、自我省思

第19屆聯合盃全國作文大賽台南區初賽今登場，近千名學生在建興國中「筆拚」，由於題目貼近國、高中升學考試，不少都須自訂題目...

聯合盃全國作文大賽高雄初賽登場 題目生活化考驗論述文筆

聯合盃作文大賽高雄初賽今天在文山高中舉行，吸引國小到高中職共800人、分6組應試，眾多寫作高手爭取在11月29日進軍全國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。