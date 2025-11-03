彰化4所小校進入裁併校評估 教育界：明年選舉年縣府不會動手
彰化縣政府盤點學生總人數低於40人的小校，有5校入圍裁併校名單，這些學校校長都很努力招生，但其中3校連續3年上榜；教育界人士今指出，明年是選舉年，縣政府考量整體選情，不會裁併小校，應都列為觀察改善的學校。
5所不滿40人的小校都分布在南彰化，除了民靖本學期已併為竹塘國小分校，另外4校有兩校位在二林區、1校在北斗區，1校在員林區，學生總人數32人至37人。彰化市彰南路、芳苑鄉各有1校學生總人數在40人邊緣，也列入觀察改善評估名單。
小校校長面對學生人數滑落或拉不上來，都積極努力改善。一名小校校長表示，學校開辦課後輔導、申請夜光天使計畫，周一至周五照顧到晚上6點甚至7點，夜光天使計畫的學童可獲1個便當當晚餐，至於才藝社團8至10多個，從陶笛、直笛到寫作、又語，應有盡有都免費，無奈偏鄉人口流、少子化，家長到鄰近大鎮工作順便載孩子上學，導致偏鄉竭盡心力仍招不滿40人。
據了解，縣政府裁併小校之前先召開教育審議委員會討論，聽取列入評估名單的學校校長報告，由縣政府主導作出初步決定，校長和行政團隊向社區家長、民眾說明並取得大多數人同意，轉呈教審會決議裁併。
今年作業相對往年低調，5所小校都表明「盡力而為，剩下的交給上級評估」。縣內教育界人士表示，大城鄉潭墘國小裁併校的過程未盡完善，掀起軒然大波，致使縣政府對裁併校格外謹慎，民靖國小僅併入竹塘國小分校未裁撤，又明年是選舉年，縣政府考量整體選情不會「動手」裁併小校只是納入觀察改善名單，請各校繼續努力辦學。
