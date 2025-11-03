U-start創業計畫總獎金2200萬創新高 4隊獲百萬

快訊

中央社／ 台北3日電
明志科技大學「茲奇製研所」團隊推出協助斜視孩童復健與矯正的訓練遊戲，降低孩童長大後因斜視需動手術的風險，獲U-start計畫新台幣100萬元創業獎勵金。（青年署提供）
114年「U-start創新創業計畫」第2階段績優團隊名單揭曉，共19校、28組創業團隊獲選，創業總獎金高達2200萬元，是歷年最高紀錄，其中4組團隊獲得百萬獎金。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，為提升校園創新創業文化，協助青年學生創業實踐，青年署因此推動「U-start創新創業計畫」，自開辦以來已邁入第17年，至今累計超過4300件申請案，近1500組新創團隊獲得補助，已成功培育出近千家新創公司。

114年「U-start創新創業計畫」第1階段核定補助77組團隊，經過6個月育成創業輔導後，有55組設立公司，並申請第2階段績優團隊評選；第2階段績優團隊名單近日公布，共19校、28組團隊獲選，創業獎金總計新台幣2200萬元，是歷年最高紀錄，其中4組團隊獲得百萬獎金。

另外，為鼓勵新創團隊提升多元創新創業能力，青年署針對獲選的28組團隊，評選5組加發國際參與獎金10萬元，鼓勵團隊拓展國際視野。

台灣科技大學「Synmove新移動」團隊開發機車事故預警系統，透過AI技術預測道路風險並即時警示駕駛人，駕駛可透過手機App接收即時警示，獲100萬元創業獎勵金；東吳大學「拾起希望」團隊，推出訂閱制垃圾代收服務，透過App智慧路線規劃，聘拾荒者代收垃圾，提升弱勢工作環境，同樣獲100萬元創業獎勵金。

明志科技大學「茲奇製研所」團隊，推出協助斜視孩童復健與矯正的訓練遊戲，透過不同的星球遊戲來訓練孩童眼球轉動，增加雙眼協調能力與聚焦力，降低孩童長大後因斜視需動手術的風險，也獲100萬元創業獎勵金。

台灣科技大學「AloneSafe」團隊，開發落地型跌倒偵測器，針對年長者在家中浴室的跌倒風險進行偵測，該產品結合智慧演算法和物聯網技術，達到偵測準確性和警告即時性，獲得90萬元創業獎勵金和10萬元國際參與獎金，合計100萬元。

