新北首創學前特幼鑑定安置線上化 家長免出門一站完成
新北市教育局今宣布首創「學前特殊教育幼兒鑑定安置作業系統」，自115學年度起全面導入線上申辦。家長不必再四處奔波或提交紙本資料，僅需上網即可完成報名、查詢審查結果、填寫志願、查看分發及報到，全程「免出門、零紙本」，打造一站式便利服務。
教育局指出，新北市每年均辦理「學前特殊教育需求幼兒優先入園鑑定安置」，為有特殊教育需求的孩子提供早期支持與適性教育。今年除延續家長說明會外，更結合數位技術，首次推出全線上系統，讓家長可隨時掌握申請進度與分發資訊。申辦時間自11月21日至12月15日止，家長可登入「新北市學前特殊教育幼兒鑑定安置作業系統」辦理線上報名。
為協助家長順利操作，教育局設立4個學前特教諮詢據點與分區資源中心，提供電話諮詢與協助，同步加開6場家長說明會，將於12月6日在三重厚德國小，及12月7日、14日在市府511簡報室舉行，家長可自11月10日上午9時起，透過Google表單報名參加。
教育局長張明文表示，新北市持續推動教育服務數位化，此次率全國之先推出的線上鑑定安置系統，不僅讓家長免於奔波，更展現新北在融合教育與智慧城市發展上的決心。未來將持續優化系統功能，讓特殊教育服務更即時、更貼心。
