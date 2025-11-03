聽新聞
0:00 / 0:00

北市民代建議 國中導師減課減壓 教局：需通盤評估

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
全台老師荒，為減輕教師壓力、吸引更多人投入教職，議員建議首都北市應帶頭，減少國中導師基本授課2節，減緩老師流。示意圖。圖／聯合報系資料照片
全台老師荒，為減輕教師壓力、吸引更多人投入教職，議員建議首都北市應帶頭，減少國中導師基本授課2節，減緩老師流。示意圖。圖／聯合報系資料照片

為減輕教師壓力、吸引更多人投入教職，議員建議北市府減少國中導師基本授課時數2節，並於明年以追加預算或二備金因應。教育局表示，事涉經費、師資與教學品質等，要通盤評估。

北市議員吳世正調閱數據發現，北市國中導師的授課節數為六都最高，其中國文導師每周授課12節，其他科目導師14節，但新北今年已開始推動導師減課；桃園、台中及台南導師授課調查，國文導師11節、其他13節，其中桃園若編制達31至33人，導師可再減1節；高雄導師國文科授課12節、其他科13節；基隆不分科導師授課均12節。

吳世正說，學校導師承受龐大壓力，除教學，還須負責班級經營、學生輔導、親師溝通、行政庶務及突發事件處理等。依北市教育局去年經費，每位導師減少2節授課，總經費要9000萬元，以北市6萬4千多名國中生，每年對每一名學生增加投資1389元，就可以讓導師有更充分時間照顧學生。

北市教育局允評估，也強調113年起，提高敬師獎勵金至2000元為全國最高，推出多項教師支持方案，如建置教師專業發展空間2.0、擴大敬師月優惠項目、提供交通補助費、員工健康檢查補助等。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙認為，老師授課壓力大，導致師資不足，缺最多是代理老師，減少兩節授課對減緩師資流失略有幫助，但誘因有限。北市物價高，提高獎金誘因才是實際作為，另給代理老師租金補貼，才能提高到北市服務意願。

延伸閱讀

教師荒…議員建議國中導師減課2節留人 教團：誘因不夠

不是北士科！北市這生活圈房價超狂 「四年從7字頭站上100萬」

高薪、轉職等你來 北市26企業釋出近千職缺

眷村變身北市信義區 嘉義東區打造都心新風貌 即日至11日公展

相關新聞

聯合盃全國作文大賽高雄初賽登場 題目生活化考驗論述文筆

聯合盃作文大賽高雄初賽今天在文山高中舉行，吸引國小到高中職共800人、分6組應試，眾多寫作高手爭取在11月29日進軍全國...

聯合盃台中初賽千人筆拚...出題靈活結合時事 考生：不難發揮

第19屆聯合盃全國作文大賽台中區初賽今登場，共241所各級學校、1058位學生參賽，今年題目靈活又具時事性，有考生以自身...

教師荒…議員建議國中導師減課2節留人 教團：誘因不夠

全台老師荒，為減輕教師壓力、吸引更多人投入教職，議員建議減少國中導師基本授課2節，減緩老師流失，於明年以追加預算或二備金...

聯合盃台南初賽題目超靈活 學生展現成熟生活經驗、自我省思

第19屆聯合盃全國作文大賽台南區初賽今登場，近千名學生在建興國中「筆拚」，由於題目貼近國、高中升學考試，不少都須自訂題目...

聯合盃作文7縣市初賽 學生筆拚文思

第19屆聯合盃全國作文大賽初賽昨在北中南7縣市同步登場，題目皆不同，但各地學生一致認為出題貼近生活，從日常經驗加上自我察...

北市民代建議 國中導師減課減壓 教局：需通盤評估

為減輕教師壓力、吸引更多人投入教職，議員建議北市府減少國中導師基本授課時數2節，並於明年以追加預算或二備金因應。教育局表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。