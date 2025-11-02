快訊

高雄長庚醫院大跳電！工程誤觸台電高壓線 建築突冒黑煙

護理女神謝侑芯陳屍浴缸…爆黃明志緊急幫做CPR 本人控救護車遲到近1小時

車禍瞬間曝！她酒測值0.87開特斯拉猛撞 老夫婦穿越馬路命喪輪下

聯合盃台中初賽千人筆拚...出題靈活結合時事 考生：不難發揮

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
第19屆聯合盃全國作文大賽台中區初賽今登場，共241所各級學校、1058位學生參賽。圖／主辦單位提供
第19屆聯合盃全國作文大賽台中區初賽今登場，共241所各級學校、1058位學生參賽。圖／主辦單位提供

第19屆聯合盃全國作文大賽台中區初賽今登場，共241所各級學校、1058位學生參賽，今年題目靈活又具時事性，有考生以自身的生活經驗與學習經驗下筆，題目不難發揮。

台中初賽今在明德中學舉辦。明德中學校長林衍陞說，聯合盃全國作文大賽連續舉辦19屆，非常難得，閱讀與寫作一向是學校重視的基礎教育，期許藉此拋磚引玉，為提升閱讀與寫作的風氣盡一分心力。

居仁國中國文科教師李孟儒說，聯合盃作文大賽屬於大眾化的推廣，而非菁英選拔參賽，能有效吸引學生及家長參與。生活化的題目，可讓學生充分展現靈活創新的觀點，並展現寫作能力，是一個臨場競技的賽事。

華盛頓小學6年級學生黃尹璿說，作文題目「我覺得值得的一件事」，體認學習並非一蹴可得，而須經過許多努力方可成功，同時不能自滿而須精益求精。

居仁國中9年級學生皇埔依杉說，題目「與○○文化的第一次接觸」，以他對母親故鄉文化為切入點，主要論述文化傳承的精神與自豪感。

明德高中學生彭雯毓則說，此次題目很有時事性，以「我的公共提案」來提出個人對於目前學習教育偏重於功利主義的擔憂，並期許提倡多元教育來發掘更多各個領域的專才。

台中初賽組別題目，國小中年級組為「我是家裡的小幫手」；國小高年級組「我覺得值得的一件事」；國中七年級組「我心裡的秘密盒子」；國中八年級組「面對改變」；. 國中九年級組「與○○文化的第一次接觸」；高中職組「我的公共提案」。

第19屆聯合盃全國作文大賽台中區初賽今登場，共241所各級學校、1058位學生參賽。圖／主辦單位提供
第19屆聯合盃全國作文大賽台中區初賽今登場，共241所各級學校、1058位學生參賽。圖／主辦單位提供

成功 菁英

延伸閱讀

聯合盃台南初賽題目超靈活 學生展現成熟生活經驗、自我省思

寫作教室／別只寫「我很煩」！情緒無法一言蔽之 師從焦躁到理解層層解析

聯合盃作文大賽雲林登場…圖片加詞彙命題 考生：有難度

聯合盃全國作文大賽高雄初賽登場 題目生活化考驗論述文筆

相關新聞

教師荒…議員建議國中導師減課2節留人 教團：誘因不夠

全台老師荒，為減輕教師壓力、吸引更多人投入教職，議員建議減少國中導師基本授課2節，減緩老師流失，於明年以追加預算或二備金...

老師荒止血 北市缺額曝…議員提解方國中導師減2節課

全台老師荒，為減輕教師壓力、吸引更多人投入教職，議員建議首都北市應帶頭，減少國中導師基本授課2節，減緩老師流失，於明年以...

聯合盃作文大賽雲林登場…圖片加詞彙命題 考生：有難度

第19屆聯合盃全國作文大賽雲林初賽今天在永年中學登場，今年雲林縣從國小到高中職共821人報名，作文題目聚焦生活經驗及觀察...

聯合盃全國作文大賽高雄初賽登場 題目生活化考驗論述文筆

聯合盃作文大賽高雄初賽今天在文山高中舉行，吸引國小到高中職共800人、分6組應試，眾多寫作高手爭取在11月29日進軍全國...

聯合盃台中初賽千人筆拚...出題靈活結合時事 考生：不難發揮

第19屆聯合盃全國作文大賽台中區初賽今登場，共241所各級學校、1058位學生參賽，今年題目靈活又具時事性，有考生以自身...

聯合盃台南初賽題目超靈活 學生展現成熟生活經驗、自我省思

第19屆聯合盃全國作文大賽台南區初賽今登場，近千名學生在建興國中「筆拚」，由於題目貼近國、高中升學考試，不少都須自訂題目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。