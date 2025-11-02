聯合盃台中初賽千人筆拚...出題靈活結合時事 考生：不難發揮

第19屆聯合盃全國作文大賽台中區初賽今登場，共241所各級學校、1058位學生參賽，今年題目靈活又具時事性，有考生以自身的生活經驗與學習經驗下筆，題目不難發揮。

台中初賽今在明德中學舉辦。明德中學校長林衍陞說，聯合盃全國作文大賽連續舉辦19屆，非常難得，閱讀與寫作一向是學校重視的基礎教育，期許藉此拋磚引玉，為提升閱讀與寫作的風氣盡一分心力。

居仁國中國文科教師李孟儒說，聯合盃作文大賽屬於大眾化的推廣，而非菁英選拔參賽，能有效吸引學生及家長參與。生活化的題目，可讓學生充分展現靈活創新的觀點，並展現寫作能力，是一個臨場競技的賽事。

華盛頓小學6年級學生黃尹璿說，作文題目「我覺得值得的一件事」，體認學習並非一蹴可得，而須經過許多努力方可成功，同時不能自滿而須精益求精。

居仁國中9年級學生皇埔依杉說，題目「與○○文化的第一次接觸」，以他對母親故鄉文化為切入點，主要論述文化傳承的精神與自豪感。

明德高中學生彭雯毓則說，此次題目很有時事性，以「我的公共提案」來提出個人對於目前學習教育偏重於功利主義的擔憂，並期許提倡多元教育來發掘更多各個領域的專才。

台中初賽組別題目，國小中年級組為「我是家裡的小幫手」；國小高年級組「我覺得值得的一件事」；國中七年級組「我心裡的秘密盒子」；國中八年級組「面對改變」；. 國中九年級組「與○○文化的第一次接觸」；高中職組「我的公共提案」。 第19屆聯合盃全國作文大賽台中區初賽今登場，共241所各級學校、1058位學生參賽。圖／主辦單位提供

商品推薦