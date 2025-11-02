聯合盃台南初賽題目超靈活 學生展現成熟生活經驗、自我省思

第19屆聯合盃全國作文大賽台南區初賽今登場，近千名學生在建興國中「筆拚」，由於題目貼近國、高中升學考試，不少都須自訂題目，考生直言「下筆前要先思考一下」，不過從生活經驗來構思依然很好發揮、不會太難。

台南初賽1020名國小、國中、高中參加，到考率94.89%，南市教育局副局長楊智雄到場關心比賽試場情況；賽事也獲玉皇宮大力支持。

建興國中九年級王歆渝第2度參賽，這次國九題目「我對，並不一定是你錯」，她說，平時不會特別思考對與錯，想到目前中東地區塔利班與巴基斯坦的邊界衝突，從國際新聞了解塔利班訴求，加上自己讀過出生於巴基斯坦的諾貝爾和平獎得主馬拉拉自傳「我是馬拉拉」，了解馬拉拉爭取女生受教育等過程，她便從塔利班視角撰寫、再切回馬拉拉堅持理想，不直接論斷對或錯。

高中組題目為「在社會潮流中，我選擇○○」要自行填入，分享在求同或立異中經驗與體會。建興畢業、目前就讀台南一中一年級的林廷侑說，看到題目時，定調這篇文章中心思想為「要意識自己有無盲目跟從社會潮流？」他從時下流行「短影音」探討，意識到會導致沒耐性、甚至成績變差，著手改善減少使用時間、刪除一些APP，果然發現能更耐心、細心，成績也提升。

林廷侑指出，他文末引用蘇軾「定風波」所寫「無風雨也無晴」的境界，期許獲得心境開朗、察覺到盲目之處。

同樣建興畢業、目前就讀台南一中一年級的鍾易成說，看到題目時覺得不算難，他想到現今社會潮流，同儕、同事之間形成主流小團體，此時容易形成排擠、甚至霸凌比較不同的人，壓力之下會使其他人跟隨人緣較好者，但究竟應該跟隨主流還是堅守自己原則？他文章定調自己選擇「善良」，要成為善良的人。

鍾易成表示，他文中引用德蕾莎修女的名言、電影「奇蹟男孩」的精神，傳達能給予自己信心，不再因為與主流團體不同調，而遭別人否定。

其餘組別題目，國小中年級組為「如果能重來一次」；國小高年級組「我最大的滿足」；國中七年級組「那一次，我選擇不被情緒綁架」；「○○，是人生的必修課」。 聯合盃全國作文大賽台南區初賽今於建興國中登場。記者林伯驊／攝影 聯合盃全國作文大賽台南區初賽今於建興國中登場，南市教育局副局長楊志雄（左）關心試場情況。記者林伯驊／攝影 聯合盃全國作文大賽台南區初賽今於建興國中登場。記者林伯驊／攝影 聯合盃全國作文大賽台南區初賽今於建興國中登場。記者林伯驊／攝影 聯合盃全國作文大賽台南區初賽今於建興國中登場。記者林伯驊／攝影

