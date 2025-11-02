聯合盃作文大賽雲林登場…圖片加詞彙命題 考生：有難度

第19屆聯合盃全國作文大賽雲林初賽今天在永年中學登場，今年雲林縣從國小到高中職共821人報名，作文題目聚焦生活經驗及觀察，青埔教育基金會長年支持參賽費用，鼓勵學子參加，董事長張嘉郡今到考場為學生打氣，鼓勵學生勇於透過文字表達想法與創意，盼透過參賽提升學子作文能力。

聯合盃全國作文大賽雲林初賽由雲林縣政府教育處、青埔教育基金會、永年中學協辦，今年命題關注考生生活中的觀察與個人經驗，國小中年級組題目為「記憶中的團圓飯」；高年級組則要考生依據經驗與見聞，分享對「真實與外表」的想法與體會。

國中七年級組引用詩人席慕蓉曾說「青春是一本太倉促的書」，以「我的青春記事本」為題，讓考生書寫對青春的感想與體會；八年級組則提供一張三人在草地上推著大型方塊、一人推著圓球的圖片，讓考生依據圖片在「努力、勇氣、選擇、從眾、創新、智慧」中選出關聯詞彙，並結合個人經驗與觀察，寫下感受或想法。

國中九年級組則提供兩人在同一空間畫出不同窗景的圖片，讓考生依據圖片在「轉念、希望、選擇、限制、心態、智慧」中選出關聯詞彙，寫下感受或想法；高中職題目為「我與執念的一次較量」。

一名永年中學8年級考生表示，在學校還沒練習過用圖片與詞彙連結的作文題目，覺得有難度；一名高中考生表示，此次作文題目很活用，可以回溯過去很多生活經驗，很好發揮，感覺很像為成長留下紀念。

家長蔡宜君今讓3名孩子參賽，她表示，孩子透過參加比賽，可以強化語言能力，畢竟在家只能看書、看電視，參加比賽可以讓孩子知道差別在哪裡，知道自己的不足。

青埔教育基金會董事長張嘉郡表示，無論是考試或將來出社會，作文能力都很重要，希望透過支持作文比賽，能夠鼓勵學生多表達想法與創意，增進文字能力，青埔教育基金會一定會持續支持作文比賽，讓雲林的小朋友作文能力都能夠大大提升。

永年中學校長王安順表示，108新課綱上路後，非常重視各科素養，各種考試的素養命題方式，題目都非常冗長，等於語言能力要夠強，才能夠理解題目的意義，進而深入作答，他鼓勵孩子可透過練習增進作文能力，並對生活有更多觀察，運用在寫作上。

