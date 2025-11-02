快訊

黃安震驚「這都可以死」 揭屠穎驟逝內幕

跑20次醫院也不檢查！23歲女「上網買自篩」驗出腸癌 裝設人工肛門

美防長讚「美中關係史上最佳」！雙方同意設軍事溝通管道 美媒有質疑

教師荒...議員建議國中導師減課2節留人 教團：誘因不夠

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
為減輕教師壓力、吸引更多人投入教職，議員建議減少國中導師基本授課2節，減緩老師流失。圖／報系資料照片
為減輕教師壓力、吸引更多人投入教職，議員建議減少國中導師基本授課2節，減緩老師流失。圖／報系資料照片

全台老師荒，為減輕教師壓力、吸引更多人投入教職，議員建議減少國中導師基本授課2節，減緩老師流失，於明年以追加預算或二備金因應。不過教團認為，減少授課時數不是沒幫助，是變相加薪沒錯，但誘因還是不夠大。

新學年度開學後已兩個多月，卻迎來史上最嚴重師資荒，全國中小學師資缺額逾萬人，甚至先前還傳出台北市學校招代理教師甄試，開到十多招，不僅少子化，「少師化」也成教育危機。

北市議員吳世正建議，因實際減課節數則授權各縣市教育局決定，建議讓兼任導師的專任教師可以減少4至6節的授課時數，不過全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙認為，台北市師資不足，缺最多的應該是代理老師，儘管議員提出的減少兩節授課時數不是沒有幫助，不過並非是直接性影響，減少授課時數是變相加薪沒有錯，但誘因還是不夠大。

她認為北市教育局要解決教師荒，還是要去分析為何報考人數多，但還是一直缺，找出原因對症下藥。她建議北市府可以加碼代理老師的考績獎金，因現全台各縣市都有代理老師考績獎金，北市物價高，應提高獎金誘因；另，給予代理老師租金補貼，避免因北市租屋費用高，讓師資不願來台北。

北市府 教師荒 師資

延伸閱讀

高薪、轉職等你來 北市26企業釋出近千職缺

老師荒止血 北市缺額曝…議員提解方國中導師減2節課

北市造型師疑背債入不敷出 陳屍出租套房、遺體明顯發黑

惜食？台中禁學校午餐打包惹議 環團怒批：奇怪邏輯、別因噎廢食

相關新聞

未取得研究對象同意 台師大前女足教練周台英博士學位遭撤銷

國立台灣師範大學日前爆發女足隊抽血案，教育部隨即調查女足教練周台英博士論文，若違反人體研究法將撤銷學位。台師大今天表示，...

從從容容上台領獎 王世堅獲頒北科大名譽博士：從政以來最光榮的一天

國立台北科技大學今舉行建校114周年校慶，由校長王錫福頒發名譽博士予總統府資政顏志發、立法委員王世堅及香港泰山企業貿易公...

教團調查：老師的AI素養「知行不合一」、國中師素養分數最低

黃昆輝教授教育基金會今公布教師的AI素養調查報告，內容指出，教師多自認已具備AI基礎應用、AI倫理等素養，但AI教學法與...

單字量不到全英文10%！他多益930讀原文書仍要查 網：中文也一樣

多益是眾所皆知的英語測驗，許多學校、職場也都已多益測驗分數為門檻，不過多益考高分並不代表英文程度真的夠好，一名多益930分的網友認為，多益的詞彙量大概佔不到全英文知識的10%。

教師荒...議員建議國中導師減課2節留人 教團：誘因不夠

全台老師荒，為減輕教師壓力、吸引更多人投入教職，議員建議減少國中導師基本授課2節，減緩老師流失，於明年以追加預算或二備金...

第19屆聯合盃作文大賽新北登場 AI時代寫出人文溫度

第19屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽今上午於中平國中、海山高中、秀峰高中、錦和高中及樹林高中等五大考場同步登場，共有59...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。