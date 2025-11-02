教師荒...議員建議國中導師減課2節留人 教團：誘因不夠

全台老師荒，為減輕教師壓力、吸引更多人投入教職，議員建議減少國中導師基本授課2節，減緩老師流失，於明年以追加預算或二備金因應。不過教團認為，減少授課時數不是沒幫助，是變相加薪沒錯，但誘因還是不夠大。

新學年度開學後已兩個多月，卻迎來史上最嚴重師資荒，全國中小學師資缺額逾萬人，甚至先前還傳出台北市學校招代理教師甄試，開到十多招，不僅少子化，「少師化」也成教育危機。

北市議員吳世正建議，因實際減課節數則授權各縣市教育局決定，建議讓兼任導師的專任教師可以減少4至6節的授課時數，不過全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙認為，台北市師資不足，缺最多的應該是代理老師，儘管議員提出的減少兩節授課時數不是沒有幫助，不過並非是直接性影響，減少授課時數是變相加薪沒有錯，但誘因還是不夠大。

她認為北市教育局要解決教師荒，還是要去分析為何報考人數多，但還是一直缺，找出原因對症下藥。她建議北市府可以加碼代理老師的考績獎金，因現全台各縣市都有代理老師考績獎金，北市物價高，應提高獎金誘因；另，給予代理老師租金補貼，避免因北市租屋費用高，讓師資不願來台北。

