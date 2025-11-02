第19屆聯合盃作文大賽新北登場 AI時代寫出人文溫度

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
第19屆聯合盃全國作文大賽今登場，學生快步進入考場。記者張策／攝影
第19屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽今上午於中平國中、海山高中、秀峰高中、錦和高中及樹林高中等五大考場同步登場，共有5936名學生報名參加。今年以「寫在AI時代，人文依舊閃耀」為主題，鼓勵孩子在人工智慧時代中，以筆為心、以字傳情，用文字思辨與創意展現人文價值。

今年新北市區賽命題融入「社會情緒學習（SEL）」概念，題目從個人情緒到社會理解層層遞進。國小中、高年級組以「我引以為傲的好習慣」與「班上最美的風景」引導學生自我覺察與人際欣賞；國中七至九年級分別以「負面情緒來臨時」、「尊重，從理解開始」與「想法與行動的距離」為題，培養學生情緒辨識與尊重差異的能力；高中職組則以「當邊緣翻轉為中心」探討多元社會中的包容與同理。

新北市教育局長張明文指出，聯合盃作文大賽在新北已深耕多年，是培養孩子語文表達力的重要平台。「AI時代來臨，語文表達力是人類無法被取代的能力。」他提醒，若學生過度依賴AI寫作，恐讓邏輯思考與創造力退化，因此作文訓練更顯珍貴。張明文表示，今年比賽導入SEL主題，讓學生藉由書寫學習情緒管理與社會理解，「作文不僅是語文訓練，更是價值與情感的學習歷程。」

新北市中小學家長協會理事長余定澤則感謝聯合報長年推動閱讀與寫作教育，讓孩子能在閱讀之外學會「把想法寫出來」。他說，少子化雖影響參賽人數，但仍期盼更多學校鼓勵學生報名，「其他縣市多由學生自行參加，只有新北是學校主動支持」，希望透過學校推動讓作文風氣更普及，將閱讀與寫作的熱度擴散到全國各地。

來自海山高中的高三林同學認為，在AI時代，寫作變得更容易，但也更能看出每個人真正的想法。他說，平常雖然常用AI輔助整理資料，但真正落筆時，仍要靠自己去思考與組織文字，「寫作文就像整理心情的過程，能讓我更清楚自己在意的事情。」

教育局表示，聯合盃作文大賽已從傳統命題作文轉型為素養導向寫作，融入圖像、資料與時事脈絡，引導學生結合閱讀理解與創意思辨，培養閱讀判斷與表達能力。未來將持續推動「智慧閱讀」及「國語文寫作能力提升」計畫，讓閱讀成為理解世界的基礎，讓寫作成為表達思考與情感的方式，培養兼具理性思辨與人文溫度的新世代學子。

新北市教育局長張明文（右六）與新北市家長協會理事長余定澤（右五）今在海山高中為學子打氣。記者張策／攝影
新北市教育局長張明文（右二）與新北市家長協會理事長余定澤（右一）今在海山高中為學子打氣。記者張策／攝影
