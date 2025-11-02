老師荒止血 北市缺額曝...議員提解方國中導師減2節課

全台老師荒，為減輕教師壓力、吸引更多人投入教職，議員建議首都北市應帶頭，減少國中導師基本授課2節，減緩老師流失，於明年以追加預算或二備金因應。教育局表示，因涉多元考量包含經費、師資與教學品質等，將納全面通盤考量評估。

根據教育局統計，北市114學年教師甄選結果，公立國中開缺281人，錄取263人，報到248人缺額33名；公立國小開缺364人，分發311人，報到254人，缺額110人。北市現況是正式老師招不滿，連代課和代理老師都很難招，

議員吳世正調閱數據發現，據各縣市國中教師基本授課節數比較，北市國中導師授課節數為六都最高。國文導師每周授課12節，其他科目導師14節；新北與北市相同，但今年已開始推動導師減課；桃園、台中及台南導師授課節數較少，國文導師11節、其他為13節，其中桃園若班級編制達31至33人，導師可再減1節；高雄授課節數國文12節、其他科13節；基隆不分科目導師授課節數均12節。

另外，依北市教育局去年經費，全市國中班級2289班，若每位導師減少1節基本授課節數，所需經費為2289班×每節鐘點費378元×52周=約4500萬元／年，減少2節也只要9000萬元。以全市6萬4808名國中學生計算，每年只要對每位學生增加投資1389元，就可以讓教師有更充分的時間照顧學生，提升教學品質，投資報酬率極高。

吳世正說，學校導師承受龐大工作壓力，除教學本務外，還須負責班級經營、學生輔導、親師溝通、行政庶務及突發事件處理等多重任務，要投入大量時間於學生品德教育、輔導談話、人際關係處理與情感支持，同時得面對家長頻繁溝通與投訴，承受高度情緒壓力，因此教育部的「國民中小學教師授課節數訂定基準」讓兼任導師的專任教師可以減少4至6節授課時數。

根據規定，實際減課節數授權各縣市教育局決定，吳世正說，他就接獲國中教師代表陳情，北市國中導師的基本授課節數為六都之最，導致導師難以兼顧教學與輔導品質，加上是面對家長及學生的第一線，動輒被投訴到校事會議，身心壓力沉重，也加速台北市的教師流失。

北市教育局表示，因涉及多元考量，同時其連帶影響包含學校現場代理教師需求及比例增加、畸零節數影響教學品質，及對於學校行政人力配置的衝擊等，將納入一併進行全面通盤考量與評估。

教育局說，市府十分重視教師權益，並給予支持，自113年起提高敬師獎勵金至2000元為全國最高，114年度更擴大發放對象、同時推出多項教師支持方案，如建置教師專業發展空間2.0、擴大敬師月優惠項目、提供交通補助費、員工健康檢查補助、教師諮商輔導支持服務等。

為因應師資人力，教育局表示，北市採穩定來源、年資加分、專業支持、減輕負擔等四大方向策略。其中穩定師資來源，每學年度盤點教師編制員額，持續逐年穩定開列教師甄選缺額，補足正式教師；同時全國首創於公立國中小教師甄試，納入服務年資加分制度。

