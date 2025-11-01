教師的AI素養 知、行有落差
黃昆輝教授教育基金會昨公布教師的ＡＩ素養調查報告，發現教師多自認具備ＡＩ基礎應用和倫理等素養，但ＡＩ教學法與專業發展兩項卻不盡理想，代表知與行間的落差。調查也發現國中教師的ＡＩ素養分數低於國小與高中教師。
該網路問卷調查採四點量表設計，根據各大項與細項量尺分數，將教師ＡＩ素養程度分為兩層級，三分以上為符合，即具備此素養；未達三分為不符合，不具此素養。調查對象為國小至高中現職教師，共回收三六○五份問卷。
調查設立五大指標，教師自認在ＡＩ基礎與應用分數最高，其次為ＡＩ人本思維，兩者均達三點一分，第三則是ＡＩ倫理，可見教師多具備應用ＡＩ的正確知識。
但調查也發現，教師於ＡＩ教學法、專業發展個別只獲得二點六和二點八分，細項如以ＡＩ工具分析學生學習表現並提供回饋、指導學生使用ＡＩ自主學習，兩者均只獲得二點五分，代表教師要將ＡＩ知識轉化為教學實踐還有努力空間。
此外，服務年資與ＡＩ素養成反比，年資廿一年以上的教師，在透過ＡＩ工具協助學生差異化學習、指導學生使用ＡＩ自主學習等分數都未達三分；而國中教師的ＡＩ素養分數則低於國小、高中教師。民調小組委員馮清皇表示，評估是與國中階段升學壓力較大，因此教師應用ＡＩ於教學也較為保守。
教育部回應，因應ＡＩ趨勢，於現職教師數位教學培訓架構中增列生成式ＡＩ教學工作坊課程，另外，也推動智慧教育師培聯盟、建置基地學校、辦理職前和在職教師ＡＩ應用工作坊等。
