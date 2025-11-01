聽新聞
0:00 / 0:00

教師的AI素養 知、行有落差

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

黃昆輝教授教育基金會昨公布教師的ＡＩ素養調查報告，發現教師多自認具備ＡＩ基礎應用和倫理等素養，但ＡＩ教學法與專業發展兩項卻不盡理想，代表知與行間的落差。調查也發現國中教師的ＡＩ素養分數低於國小與高中教師。

該網路問卷調查採四點量表設計，根據各大項與細項量尺分數，將教師ＡＩ素養程度分為兩層級，三分以上為符合，即具備此素養；未達三分為不符合，不具此素養。調查對象為國小至高中現職教師，共回收三六○五份問卷。

調查設立五大指標，教師自認在ＡＩ基礎與應用分數最高，其次為ＡＩ人本思維，兩者均達三點一分，第三則是ＡＩ倫理，可見教師多具備應用ＡＩ的正確知識。

但調查也發現，教師於ＡＩ教學法、專業發展個別只獲得二點六和二點八分，細項如以ＡＩ工具分析學生學習表現並提供回饋、指導學生使用ＡＩ自主學習，兩者均只獲得二點五分，代表教師要將ＡＩ知識轉化為教學實踐還有努力空間。

此外，服務年資與ＡＩ素養成反比，年資廿一年以上的教師，在透過ＡＩ工具協助學生差異化學習、指導學生使用ＡＩ自主學習等分數都未達三分；而國中教師的ＡＩ素養分數則低於國小、高中教師。民調小組委員馮清皇表示，評估是與國中階段升學壓力較大，因此教師應用ＡＩ於教學也較為保守。

教育部回應，因應ＡＩ趨勢，於現職教師數位教學培訓架構中增列生成式ＡＩ教學工作坊課程，另外，也推動智慧教育師培聯盟、建置基地學校、辦理職前和在職教師ＡＩ應用工作坊等。

AI 教師

延伸閱讀

教團調查：老師的AI素養「知行不合一」、國中師素養分數最低

調查：國中教師AI素養分數最低 教學應用偏保守

嘉義教師劉鈞正用愛接住孩子 民生國中特教生網球打進國際舞台

教育部長鄭英耀與全國師培主管齊聚嘉義 共議教育創新未來

相關新聞

未取得研究對象同意 台師大前女足教練周台英博士學位遭撤銷

國立台灣師範大學日前爆發女足隊抽血案，教育部隨即調查女足教練周台英博士論文，若違反人體研究法將撤銷學位。台師大今天表示，...

從從容容上台領獎 王世堅獲頒北科大名譽博士：從政以來最光榮的一天

國立台北科技大學今舉行建校114周年校慶，由校長王錫福頒發名譽博士予總統府資政顏志發、立法委員王世堅及香港泰山企業貿易公...

教團調查：老師的AI素養「知行不合一」、國中師素養分數最低

黃昆輝教授教育基金會今公布教師的AI素養調查報告，內容指出，教師多自認已具備AI基礎應用、AI倫理等素養，但AI教學法與...

單字量不到全英文10%！他多益930讀原文書仍要查 網：中文也一樣

多益是眾所皆知的英語測驗，許多學校、職場也都已多益測驗分數為門檻，不過多益考高分並不代表英文程度真的夠好，一名多益930分的網友認為，多益的詞彙量大概佔不到全英文知識的10%。

教師的AI素養 知、行有落差

黃昆輝教授教育基金會昨公布教師的ＡＩ素養調查報告，發現教師多自認具備ＡＩ基礎應用和倫理等素養，但ＡＩ教學法與專業發展兩項...

第十屆金門文化獎頒獎 4領域獲獎者藝文薪火照亮島嶼風華

為表彰長期耕耘地方文化、推動藝文發展的傑出人士，金門縣政府今天假金湖飯店盛大舉辦「第十屆金門文化獎」頒獎典禮，今年共有4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。