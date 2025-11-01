未取得研究對象同意 台師大前女足教練周台英博士學位遭撤銷
國立台灣師範大學日前爆發女足隊抽血案，教育部隨即調查女足教練周台英博士論文，若違反人體研究法將撤銷學位。台師大今天表示，該論文研究對象包含未成年，且當時未取得參與者和法定代理人知情同意書，經決議後撤銷其博士學位。
台師大今年中爆發女足教練周台英以扣學分威脅選手配合研究抽血，最終周遭認定霸凌受解聘、且四年內不得獲聘為師，中華足協也祭出重罰，不僅註銷周台英持有教練證，同時終生禁止參與足球事務。
教育部先前也表示，教育部依專科以上學校學術倫理案件處理原則，將於一個月內調查周台英博士論文，若經查有違反人體研究法，將依學位授予法規定，最重撤銷其學位。
台師大今天晚間表示，學校受理檢舉後依規定啟動調查程序，針對周台英教授博士論文〈運動科學支援介入對女子足球員預防運動傷害及提升運動表現之影響〉涉有學術倫理疑義案件進行審查。
台師大說明，調查小組日前審議認定，該博士論文雖未涉及抽血等人體侵入性研究，但研究對象中包含未成年者，而當時未取得參與者及其法定代理人知情同意書等事項。經學術倫理案件校級審定委員會審議，同意院級調查結果與處置建議，並依據台師大《博士、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點》第13條第1項規定，撤銷博士學位。
