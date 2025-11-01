第十屆金門文化獎頒獎 4領域獲獎者藝文薪火照亮島嶼風華

為表彰長期耕耘地方文化、推動藝文發展的傑出人士，金門縣政府今天假金湖飯店盛大舉辦「第十屆金門文化獎」頒獎典禮，今年共有4位獲獎人，分別為許炳輝（糊紙工藝）、洪明燦（書法水墨寫作）、楊天澤（繪畫藝術）及林麗寬（金門民俗暨文物禮儀），副縣長李文良在致詞時除了轉達縣長陳福海的祝福之意，也感謝歷屆得主推動金門文化奉獻，讓金門的歷史記憶與文化資產得以薪火相傳。

今年因縣長陳福海另有要公赴台，由副縣長李文良代表主持頒獎，包括金馬聯合服務中心執行長吳增允、金城鎮長李誠智、文化局長陳榮昌及歷屆文化獎得主、文化局退休同仁等人共同出席，見證這場屬於金門文化界的年度盛事。

副縣長李文良在致詞時推崇，今年文化獎得獎者橫跨傳統糊紙工藝、書法水墨寫作、繪畫藝術、金門民俗暨文物禮儀等多個領域，反應出金門文化的廣度跟寬度，相信有眾多藝文界前輩的辛勤耕耘，可以打造不一樣的「金門文化」和「文化金門」。而「4位獲獎者他們的努力不僅是個人榮耀，更是全體金門人的驕傲，期待未來持續以文化為筆，書寫屬於金門的新故事，讓文化薪火相傳、生生不息。」

第十屆文化獎，不只是里程碑，所有文化守護者更是一路走來的印記，今天的榮耀，屬於每一位在金門文化路上付出的前輩，這次文化局特別為獲獎者製作了「十年有成感恩同行」歷屆獲獎者風雲榜專展，提供蒞臨嘉賓一起感受這份榮耀，典禮結束風雲榜會移駕至金門縣文化園區專展。

文化局長陳榮昌指出，文化獎旨在肯定長期為金門文化默默付出的耕耘者，讓社會看見他們的努力與成就，也喚起更多人對在地文化的重視與傳承。未來將持續展出歷屆得獎者的作品與故事，讓更多鄉親了解金門文化的深厚底蘊。

第十屆文化獎的得獎者包括； 許炳輝，自九歲習糊紙工藝，祖傳三代百年技藝，作品遍及各大廟醮盛典，是金門傳統工藝的重要傳承人。洪明燦，書法、水墨兼擅，四度舉辦個展，創立「驅山走海」畫會，致力以筆墨描繪家鄉之美。楊天澤，以「野外為畫室」聞名，長年推廣藝術教育與在地創作，以風獅爺為主題的「風姿神勇」獲國史館出版優等獎。林麗寬，金門媳婦、文史撰述者，著有多部村史與文化專書，榮獲金鼎獎與多項文史榮譽，致力保存金門民俗與禮儀之美。 「第十屆金門文化獎」今天舉行頒獎典禮，由副縣長李文良（左五）頒獎，圖為林麗寬老師（左六）領獎後其家人一同上台合影。記者蔡家蓁／攝影 「第十屆金門文化獎」今天舉行頒獎典禮，由副縣長李文良（左六）頒獎，圖為洪明燦老師（左七）領獎後其家人一同上台合影。記者蔡家蓁／攝影 金門縣政府今天假金湖飯店盛大舉辦「第十屆金門文化獎」頒獎典禮，所有獲獎者上台合影。記者蔡家蓁／攝影

